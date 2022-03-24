Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte işlemleri durdurulan ve yaklaşık 1 aydır kapalı olan Moskova Borsası bugün açılıyor. Savaşın etkilerinin hafiflemesiyle birlikte 1 ay aradan sonra işlem görmeye başlayacak olan Moskova Borsası, sınırlı sayıda satış işlemleri gerçekleştirecek.

1 AY ARADAN SONRA TEKRARDAN İŞLEME AÇILIYOR

Rusya Merkez Bankası tarafından işlemlerin durdurulduğu Moskova Borsası, yaklaşık 1 ay aradan sonra açılacak. Sınırlı sayıda hisselerin işlem görmesine izin verilirken, bu hisseler arasında Sberbank, VTB, Rosneft ve Gazprom da bulunuyor.

TARİHİNİN EN BÜYÜK GERİLEMESİNİ YAŞADI

Savaşla beraber ekonomik olarak etkilere maruz kalan Rusya yeni çözüm yolları arıyor. Rus para birimi Ruble karşısında tarihi düşük seviyelere gerilerken Moskova Borsası da tarihinin en büyük gerilemesini yaşamıştı. İşgalin bedelini ekonomik yaptırımlarla ağır ödeten ABD ve Avrupa ülkeleri, Moskova’ya karşı tedbirlerini elden bırakmıyor. Rus yatırımcılar ise satış yaparak paralarını kurtarmanın peşine düştü.

EKONOMİ DURMA NOKTASINA GELDİ

Birçok dev şirket Rusya’dan çıkarken ülkede dövize erişimin kısıtlanması, sermaye kontrollerinin uygulanması, bankacılık sistemlerinin kilitlenmesi, kredi kartı kullanımlarının sona ermesi gibi birçok neden ekonomide sert hareketlere neden oldu.

PUTİN’DEN DOĞAL GAZ KARARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dost olmayan ülkelere doğal gaz satışlarını Ruble ile yapma planı özellikle Avrupa ülkelerinde şaşkınlığa neden oldu. Paraya erişmekte büyük zorluk çeken Rusya, Ruble ile doğal gaz ticareti yaparak yerel para birimini piyasaya sokma çabasını sürdürüyor.

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