Türkiye Gazetesi

Altın ve para piyasaları uzmanı finans analisti İslam Memiş, yükselen altın fiyatlarına ilişkin önemli bir veri akışının bulunmadığı haftanın yatay seyrine devam ettiğine dikkat çekerken dünyadaki merkez bankalarının faiz arttırıma karşılık beklentiler doğrultusunda emtia fiyatlarında düşüş görülmediğine dikkat çekti. Memiş bu durumunun yatırımcıların jeopolitik gerginlik ve yüksek enflasyon etkisiyle doları bırakıp güvenli liman altın ve gümüşe yönelmelerinin önünü kesmek için yapılan bir taktik olduğunu ifade etti. Piyasalardaki yatay seyrin ve dar bant aralığına sıkışma için tarih veren Memiş, ''Altın düşer mi yükselir mi?'' sorusuna yeni tahminiyel cevap verdi.

ABD ALTIN FİYATINI 'BİLEREK' DÜŞMÜYOR

Altın fiyatına ilişkin yorumlarıyla bilinen İslam Memiş şöyle konuştu:

''Piyasalarda yatay bir seyir ve sıkışma var. Kısa vadeli yatırımcılar pozisyon alamazken uzun vadeli yatırımcılar ise bekledikleri alım fırsatının bir türlü gelmediğini düşünüyor. Biliyorsunuz merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. Amerikan Merkez Bankası (Fed) 25 baz puanla başlayarak çok sert dalgalanma oluşturmadan ve piyasaları bozmadan bu süreci başlattı. Fed başkanı Powell hafta başında şahin tonda açıklamalar yaparak piyasaları baskılamaya devam ediyor. Fed üyeleri ise 50 baz puan faiz artışı yapmalıyız gibi sert açıklamalarıyla piyasaları yönlendiriyor. Enflasyonla mücadeleyi faiz arttırımı ile yapmaya çalışıyorlar.''

ALTIN FİYATLARI ARTMALIYDI AMA...

''Fed’in faiz arttırımı süreci ile normal şartlarda emtia fiyatlarında geri çekilme ve hatta sert düşüş yaşanması gerekiyor. Örneğin ons altının 1.900 dolar seviyesinin altına, gram altının 900 lira seviyesinin altına, gümüşün ons fiyatının 23,80 altına, gram gümüşün 11 lira seviyesine düşmesi gerekiyordu. Ancak merkez bankaları için bu bir risk. Emtia fiyatlarını isterselerse bir gecede baskılayabilirler. Mesela ABD, Avrupa veya Asya seansları açılır açılmaz altın ve gümüş satarak oradaki pozisyonları azaltarak fiyat gerimesini istedikleri an gerçekleştirebilirler. Bu güç onların elinde."

"Petrol, altın, gümüş gibi emtiaları isteseler bir günde sert şekilde düşürebilirler. Ancak bunu yapmıyorlar çünkü bu risk onlar için tehlike arz ediyor. Çünkü sert bir şekilde ons altın veya ons gümüşü baskılarlarsa burada tekrar alım fırsatı oluşacağı için dünyadaki bütün yatırımcılarda buradan tekrar alım yapacak yani altın ve gümüş alacaktır. Merkez bankaları geri çekilme ve düşüş yaparsa yatırımcıların yüksek enflasyon ve jeopolitik riskler nedeniyle güvenli liman olan altın ve gümüşe gideceğini biliyor. Ama onlar dolardan uzaklaşılmasını ve emtia fiyatlarında alım yapılmasını istemedikleri için baskılanmanın önüne geçiyor.''

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNİ: MAYISA KADAR BÖYLE

İslam Memiş emtia fiyatlarında yaşanan sıkışmayı değerlendirdi ve altın fiyatına ilişkin yeni tahminini tarih vererek açıkladı:

''Dikkat ederseniz ons altında 1.900 - 1.950 dolar aralığında sıkışma var. Daha önceki fiyatlamalarda agresif bir yükseliş vardı. 19 ayın zirvesi 2.069 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Ancak sert bir çekilmenin ardından bu bant aralığına sıkıştı. Altın ve gümüşün fiyatını düşürmemelerinin sebebi yatırımcıların doları bırakıp altın ve gümüş almasının önüne geçmek. Bu bant aralığına sıkıştırma taktiğini önümüzdeki toplantıya kadar sürdüreceklerini düşünüyorum.''

''Gram altın fiyatı da 900 - 930 aralığına sıkıştı.Burada da aşağı ve yukarı yönlü hareketlilik yok. Bazen ons altından destek alıyor bazen dolar/TL kurundan destek geliyor ama kalıcı yükselişler ve düşüşler olmuyor. Geçtiğimiz hafta gerilediği 895 seviyesinden tekrar topladı. Bu durum bize gram altının önümüzdeki haftalarda 900 - 930 bant aralığında sıkışmaya devam edeceğinin sinyallerini veriyor.''

DOLAR UÇACAK KAÇACAK DİYE BEKLEMEYİN

Piyasa Uzmanı Memiş emtia fiyatlarında yaşanan dar bant aralığına sıkışmanın dolar tarafında da yaşandığına dikkat çekti. Ne yapacağını bilmeyen yatırımcılara şu tavsiyelerde bulundu:

''Dolar tarafında da bir sıkışma var. Dolar endeksi 90 seviyesine kadar yükseldi. Burada da 98,50 - 99 aralığında bir sıkışma var. Yatay ve kımıldamayan bir süreç devam ediyor. Ne 99 seviyesinin üstüne atıyor ne de 98 aşağısına sarkıyor. Mayıs toplantısına kadar bu baskılanma taktiği ve fiyatlamanın devam etmesini istiyorlar.''



DOLAR/TL KURU DA SIKIŞTI

''Dolar/TL kurunda ise 14,70 - 14,90 aralığına sıkışan bir fiyatlama var. Kurdaki bu yatay sıkışmada hem dolar endeksinin hem de euro/dolar paritesinin etkisi bulunuyor. Euro/dolar paritesi de aynı şekilde 1,09- 1,11 aralığında sıkıştı. Kripto paralarda da yön kırılması yok. Bitcoin de 43.500 - 44.000 aralığına sıkıştı. Aynı şekilde Brent petrol fiyatları da 110 - 120 dolar aralığına yatay seyrediyor.''

Piyasa Uzmanı İslam Memiş sıkışık fiyatlamanın yatırımcıyı sıkacağına işaret ederken ''Bu dar bant aralığına sıkışma süreci bu hafta ve önümüzdeki haftalarda devam edecek. Bu taktiksel bir değişim'' ifadelerini kullandı. Bu kadar yatay bir seyrin mantık dışı olduğuna değinen Memiş yatırımcıların piyasalarda büyük bir beklenti içine girmemesini ifade etti. Memiş ''Ne dolar ne altın ve gümüş uçacak kaçacak diye beklemeyin. Bu kontrol tamamen Fed’in elinde'' diye konuştu.

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