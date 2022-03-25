Türkiye Gazetesi

Dünyanın en önemli ithalatçılarından olan ve birçok ülkenin adeta 'bağımlı' olduğu Rusya, Ukrayna topraklarındaki işgal girişimi sonrası dünyada ekonomik sarsıntıya neden oldu. Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası Avrupa'da yağ stokları azaldı, petrol ve doğalgaz krizi baş gösterdi. Rusya'ya olan enerji bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupa'da başlayan bir diğer krizin de 'motorin' konusunda olması beklenirken, korkutan bir iddia gündeme geldi.

Yaptırım çekişmesinde yeni perde 'motorin' krizi olacak gibi görünüyor. Bloombergt HT’de yer alan habere göre; Avrupa'nın birçok ülkesinde sadece 40 gün yetecek kadar motorin stoğu bulunuyor. Tarih boyunca motorin ithalatının yüzde 20'sini Rusya'dan yapan Avrupa, savaşın ikinci ayından sonra ekonomik yaptırımlar nedeniyle Rus petrolünden uzak durarak Ortadoğu, Asya ve ABD'den ithalat seçeneklerine yönelmeye başladı.

FİNLANDİYA VE DANİMARKA'DA 6 AYLIK STOK VAR

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre savaş başlamadan önce Ocak sonunda Avrupa ülkelerinde toplam 247,4 milyon varil dizel bulunuyordu. Bu rakamın, kıtada hiç dizel üretilmese ya da ithal edilmese dahi 40 gün boyunca ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor.

Bununla birlikte bu stokların tüm ülkelere orantılı bir şekilde de dağıtılmadığı biliniyor. Finlandiya ve Danimarka'nın kamu ve özel depolarda altı aydan fazla yetecek stoğu varken İngiltere ve Norveç’in 30 gün yetecek kadar stoğu olduğu belirtiliyor.

İNGİLTERE ALARM VERİYOR

Pandemi öncesi İngiltere dizel ihtiyacının yarısını ithalattan karşılıyordu ve bu miktarın üçte biri Rusya'dan geliyordu. Yaptırımlar sonrası İngiltere eğer stoklarını tüketmek istemiyorsa günlük 100 bin varillik eksiğin karşılanması için başka bir kaynak bulunması gerekecek. Yine de ada ülkesinin durumunun sahip olduğu çeşitli tedarik kaynaklarından dolayı o kadar da kötü olmadığı düşünülüyor.

Uygulanan yaptırımlar Brent petrolü vuracak! Fiyatlar 250 doları görecek… Rusya ile Ukrayna arasında atılan diplomasi adımları ile brent petrolün varil fiyatı 100 dolara kadar çekilmişti. Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarının ardından brent petrol tekrardan yükselişe geçti. 24 Mart Perşembe günü 122,12 dolardan işlem gören brent petrol için kritik uyarı yapıldı. Sektörün en tanınmış hedge fon yöneticilerinden biri olan Pierre Andurand, ham petrolün bu yıl 250 dolara bile ulaşabileceğini, mevcut seviyelerin iki katına çıkabileceğini belirtti. Peki brent petroldeki bu yükselişin sebepleri ne? Brent petrolün varil fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Rus petrolüne AB ambargosu kapıda! Günlük 3,4 milyon varil riske girecek Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rusya'ya petrol ambargosu uygulaması durumunda piyasada günlük yaklaşık 3,4 milyon varil Rus petrolünün riske gireceği tahmin ediliyor.