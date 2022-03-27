Türkiye Gazetesi

Kimlik kartlarında yeni bir dönem daha başlıyor. Son olarak ehliyet ile birleştirilen kimlikler, ilerleyen dönemde kredi kartı gibi bir ödeme sistemi olarak kullanılabilecek. Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesiyle ilgili konuşan ve 3 milyonun üzerinde ehliyetin kimliğe yüklendiğini belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni sistemle ilgili bilgi verdi.

"RANDEVU SİSTEMİNİ ÇOK İYİ NOKTAYA TAŞIDIK"

Van Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Soylu, nüfusta önemli bir mesafe aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri oldu ve Türkiye hakikaten MERNİS dediğimiz, şu anda gelişmiş ülkelerin bile birçoğunun altyapısında olmayan büyük bir projeyi faaliyete geçirdi. Aynı zamanda yönetti, eksikliklerini giderdi ve bütün kurumlarla entegrasyonunu sağladı. Bu olağanüstü bir şeydir" dedi.

“Buradan dünyada kendi yazılımını yapan ve bundan sonra da bir ihracat kalemi olarak değerlendirebileceğimiz bir sistemi oluşturmuş olduk”

"İlk önce nüfus idarelerinin konseptlerini değiştirdik. Ardından yazılımlarını çok iyi bir noktaya getirdik" diyen Soylu, "Bir randevu sistemi vardı, çok sıkıntılıydı. O randevu sistemini çok iyi bir noktaya taşıdık. Türkiye'de ilk kez hem bilgisayar hem telefon üzerinden randevu alınabilecek devlet kurumu haline getirdik. Netice itibarıyla burada nüfus konseptlerimizle beraber vatandaşlarımızın aynen modern bankalar gibi hizmet alabileceği bir mekan haline getirdik" dedi.

"3 MİLYONUN ÜZERİNDE EHLİYET KİMLİĞE YÜKLENDİ"

Kimlik kartı ile ehliyetin birleştirilmesine değinen Bakan Soylu, "Bizim arkadaşlarımız yazılım konusunda çok üstünler. İnanıyoruz ve güveniyoruz. Şunu ifade edeyim, burada yüklemeye geçtik ve 3 milyonun üzerinde ehliyet kimliğe yüklendi. Yetmedi, e-imza ile ilgili bir adım atalım dedik. Çünkü bu çok önemli. Elektronik sistemin hayatın içerisine tamamen girmesini temin ederek, buna da olmaz dediler. Orda da işi oldu bittiye getirdik. Netice itibarıyla bir tarih verdik, Allah'a hamdolsun e-imzayı şu anda kimliğimize yükleyebilme kabiliyetini ortaya koyduk" diye konuştu.

KİMLİKLER, KREDİ KARTLARI GİBİ KULLANILACAK

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Acaba kimliklerimize bir ödeme sistemi yükleyebilir miyiz? İşin yüzde 80'ini bitirdik. Bu da yeni bir şey. Yani kimlik kartlarımız var. Kredi kartı kullanılabilecek bir işlemi şu anda yürütüyoruz. Maliye Bakanımız da 'ben bu işe varım' dedi. Dünyada bunu kullanan ülkeler var. Çünkü bizim elimizde bir imkan var. Elimizdeki imkan şu, MERNİS ve nüfus verilerimiz doğruluğunu teyit edebilecek anlayışla beraber eşleştirme yapabilecek kabiliyet sahip. Bunu da sağlayabilir ve inanıyorum ki bu da bir vesile ile oluşabilecek."

Kimlik belgesinde yeni düzenleme, 81 ilde kullanıma alındı TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport gibi belgelerde yerli parmak izi tanıma sisteminde son aşamaya gelindi.Yerli parmak izi tanıma sistemi 7 Ocak 2022'de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 81 ilde kullanıma alındı. Kısa sürede TC kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport olmak üzere yaklaşık 2 milyon kimlik belgesi yerli parmak izi tanıma sistemi kullanılarak hazırlandı.