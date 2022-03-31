Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarındaki dalgalanma yatırımcıları harekete geçirdi. Altın fiyatları yakından takip edilirken, gram altın ve çeyrek altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Rusya ile Ukrayna gerilimi ile tırmanışa geçen altın fiyatları, atılan diplomasi adımları ile düşüşe geçmişti. ABD’den gelen sıcak gelişme ile altındaki düşüşler hızlandı. ABD’nin stratejik petrol rezervlerinden önemli bir kısmını kullanacağına dair işaretlerin görülmesi ve yüksek enflasyona dair endişelerin bir miktar gevşemesiyle altın fiyatlarında düşüşler hızlandı. Gram altın güne ise 907 TL’den başladı. Peki 31 Mart 2022 altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç TL? Altın fiyatları düştü mü? İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINA İSTANBUL ETKİSİ

Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen barış müzakereleri sonrası piyasalarda rahatlama olmuştu. Olumlu hava ile altın fiyatlarında düşüşler yaşanmıştı. Ons altın 1890 doların altını görürken, gram altın fiyatı da 885 liraya kadar gerilemişti. Gram altında değer kaybı yüzde 3’ü aşmıştı.

ABD’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Bloomberg kaynaklarına göre Biden yönetimi ülkenin petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varillik bir kısmı birkaç aylığına piyasaya sürerek artan benzin fiyatlarıyla mücadele ve Rusya’dan oluşan tedarik boşluklarını doldurmayı değerlendiriyor. Çıkan bu haberler sonrasında altın fiyatlarında düşüşler görüldü.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ

Yurt içinde gram altın fiyatında da düşüş eğilimi görülüyor. Güne 910 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda 907 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 903 lira, en yüksek ise 911 lira seviyeleri görüldü.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 31 MART 2022

Altın fiyatları 31 Mart 2022 Perşembe günü hareketliliğini koruyor. İşte güncel rakamlar ve anlık altın fiyatları alış satış rakamları;

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Saat 07.30'da kaydedilen verilere göre gram altın 904 lira alış 909 lira satış fiyatı üzerinden liradan işlm görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatları saat 07.30'da kaydedilen verilere göre 1448 lira alış ve 1480 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

905,70

905,85

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.918,93

1.919,93

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

5.796,49

5.906,12

YARIM ALTIN FİYATI

2.889,19

2.962,12

Van'da İtalyan turist kayarken çığ altında kaldı Van'ın Gürpınar ilçesinde kayak yaparken çığ altında kalan İtalyan turist için herkes seferber oldu.

Emekli derneği emeklileri dolandırdı! 17 kişi gözaltına alındı Adana’da Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı ve yöneticilerinin borcu olan emekli vatandaşların kimlik ve maaş kartlarını alarak tefecilik yaptığı ve emeklilere odun-kömür satıyor gibi gösterip nakit para vererek yüksek oranlarda komisyon aldıkları ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan yetkililerin sorgusu devam ediyor.

Altın son bir ayın dibinde! Gram altın ne kadar? Altın fiyatları daha da düşer mi? Altın fiyatları dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler sonrası düşüşe geçti. Özellikle Rusya cephesinden yapılan açıklamalar piyasalarda rahatlama oluşturdu. Oluşan rahatlama ise altın fiyatların gerilemesine neden oldu. Gram altın dün 900 liraya kadar gerilemişti. Peki altın fiyatları düşecek mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları…