Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Scholz ve Draghi ile doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemini ele aldı. Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in Scholz ve Draghi ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Putin’in Scholz’u dün İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetlerin gerçekleştirdiği müzakereler konusunda da bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, başta Mariupol olmak üzere Ukrayna’daki çatışma alanlarından sivillerin tahliyesinin de ele alındığı kaydedildi.

Putin’in Scholz ile görüşmesinde, Rusya’nın doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararının detaylarını aktardığına işaret edilen açıklamada, “Anlaşmalardaki değişiklik kararı, Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya Merkez Bankası döviz rezervlerini uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dondurması nedeniyle alınmıştır.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, rubleyle ödeme sistemine geçilmesinin, Rus gazı ithal eden Avrupalı şirketler için sözleşme şartlarının kötüleşmeyeceğine işaret edilirken, liderlerin, iki ülke uzmanlarının bu konuda ek görüşmelerde bulunması konusunda anlaştığı belirtildi.

SİVİLLERİN TAHLİYESİ DE ELE ALINDI

Putin’in Scholz’u dün İstanbul’da Rus ve Ukraynalı heyetlerin gerçekleştirdiği müzakereler konusunda da bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, başta Mariupol olmak üzere Ukrayna’daki çatışma alanlarından sivillerin tahliyesinin de ele alındığı kaydedildi.

Kremlin’den yapılan bir diğer açıklamada da Putin’in, Draghi’nin isteği üzerine Ukrayna ile İstanbul'da yapılan müzakereler ve doğal gaz ticaretinde rubleyle ödeme sistemine geçme kararına ilişkin bilgi verdiği belirtildi.

Müzakere sonrası Kremlin'den açıklama: Kırım Rusya'nındır Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerinden bazı olumlu sonuçlar çıktığını belirtti. Peskov Kırım ile ilgili olarak “Kırım Rusya'nın bir parçasıdır, kimsenin tartışma hakkı yoktur” dedi.

Ruble ruleti! Kremlin'in planı batıyı korkuttu Rusya, AB tarafından ithal edilen bütün petrolün yüzde 26,9'unu, kömürün yüzde 46,7'sini, gazın da yüzde 41,1'ini karşılıyor. AB'nin bu yüksek bağımlılığı, ruble şartı ile yapılacak ithalatı da sorgulatmaya başladı. Enerji ve kur savaşı endişesi ile gaz ve petrol fiyatları da yeniden tırmandı.