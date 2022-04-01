Türkiye Gazetesi

BOTAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, doğalgazın ithal bir enerji kaynağı olduğu, yüzde 99’dan fazlasının uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurtdışı arz kaynaklarından temin edildiği hatırlatıldı. Artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilere devlet tarafından yüzde 76 oranında destek sağlandığı belirtilen açıklamada, “2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin piyasalarda yaşanmakta olan olağandışı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarının maruz kaldıkları kamuoyu tarafından daha yakından bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

Bununla birlikte artan maliyetlere rağmen bu dönemde tüketicilerimize devletimiz tarafından yüzde 76 oranında destek sağlanmıştır. Diğer taraftan evsel enerji fiyat endeksine göre konutlarda Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır” denildi.

DOĞALGAZ FİYATLARINA ARTIŞ

1 Nisan 2022 tarihi itibari ile tüketicilere imkanlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenle yapılması zorunluluğu ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, ”Bu kapsamda, 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatının yüzde 50, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 35 oranında artış yapılmış olup bu artışa rağmen konutlarda kullanan doğalgazın her bir metreküpüne devletimiz tarafından yüzde 70 oranında destek verilmeye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması Asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.

İnternete zam iddiası: Fiyatlar yüzde 67 artacak Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 1 Nisan'da yeni zammın yürürlüğe gireceğini duyurdu. TELKODER'in açıklamasına göre, internet tarifelerine yüzde 67'lik zam kapıda.

Şekere yüzde 31 zam Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaparak kilogramı KDV dahil 5,96 TL'den sattığı şekerin fiyatını 7,80 TL'ye yükseltti. 50 kilogramlık şeker çuvalının fiyatı 550 TL oldu.

TMO buğdaya zam yaptı, ekmek fiyatlarına yansıması gündemde Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un sanayicilerine sattığı ekmeklik buğday fiyatlarına yüzde 21-22 oranlarında zam yapmasının ardından ekmek fiyatlarına da zam gelmesi bekleniyor.