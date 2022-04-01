Türkiye Gazetesi

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte tezgahlar çeşit çeşit hurmalarla doldu. Özellikle uzun süreli tok kalmayı sağlayan hurmanın fiyatı cinsine göre değişiyor.

İran hurması 30, Tunus hurması 40, Meşruk hurması 70, Kudüs hurması 120 ve Medine hurmasının kilosu 175 TL'den satılıyor.

Kahramanmaraşlı kuruyemişçi Kemal Alagöz, hurmaların içine fıstık, ceviz, badem koyarak farklı fiyatlardan sattıklarını belirtti.

15 ÇEŞİT HURMAMIZ VAR

Ramazanın gelmesiyle sofraların şenlendiğini ifade eden Alagöz, "Yaklaşık 15 çeşit ile hurmamız ile Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Bunun yanı sıra pekmezli sucuğumuz, çerez çeşidimiz, Kahramanmaraş'a ait tarhanamız, lokumlarımız mevcut. Kayısımız, üzümümüz ve hoşaflık malzememiz, her bütçeye uygun çeşit ve zenginlimiz var” dedi.

Hurma alışverişi yapacaklar dikkat! Rengi daha canlı olanları tercih edin Ramazan ayı yaklaşırken yapılan hurma alışverişleri de arttı. Esnaf, vatandaşı taze hurma alma konusunda uyarırken rengi daha canlı olanları tercih edin dedi.

Hurma tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 25 ila 300 TL arasında Ramazan ayına sayılı günler kala sofraların vazgeçilmezi olan hurma, tezgahlardaki yerini aldı. Hurma çeşitlerinin kilosu 25 TL ile 300 TL arasında değişiyor.