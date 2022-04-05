Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin ihracatı martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,8 artarak 22 milyar 708 milyon dolara çıktı. Bu rakam, bütün zamanların en yüksek mart ayı ihracat verisi olarak kayıtlara geçerken, ithalat da bu dönemde yüzde 31 artarak 30 milyar 948 milyon dolara yükseldi. Ticaret Bakanlığı verilerine göre martta dış ticaret açığı yüzde 76,7 artışla 8 milyar 240 milyon dolar olarak hesaplandı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 73,4 oldu. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak yüzde 95'e çıktı. Ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracat yüzde 20,8 artarak 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat yüzde 42,1 artarak 86 milyar 681 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 32,5 yükselerek 146 milyar 969 milyon dolar oldu. Söz konusu dönemde, dış ticaret açığı ise yüzde 138,4 artışla 26 milyar 393 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,6 olarak hesaplandı.

ENERJİYE ÜÇ AYDA 25 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanı Mehmet Muş “Ocak-mart dönemi ithalat artışımızda petrol ve doğalgaz başta olmak üzere emtia fiyatlarında küresel düzeyde yaşanan artışlar etkili olmuştur. Nitekim, küresel emtia fiyatları bu yılın ilk iki ayında yüzde 41,8 artış göstermiştir. Ocakta 76 dolar olan brent petrol fiyatları martta yüzde 70,2 artarak 130 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Avrupa doğalgaz fiyatları da bu yılın ilk iki ayında yüzde 313 artış göstermiştir. Küresel piyasalarda yaşanan bu durum haliyle enerji ithalatımıza yansımaktadır. Enerji ithalatımız mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 156 artarak 8,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 25 milyar dolar enerji faturası ödemiş oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Hayali ihracatla 32 milyon liralık vurgun! İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen hayali ihracat operasyonunda devletten haksız olarak 32 milyon lira KDV iadesi aldığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.