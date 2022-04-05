Türkiye Gazetesi

Brent petrol fiyatında hareketli dalgalanma sürerken, oluşan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Araç sahipleri ise benzin ve motorin fiyatlarını sormaya başladı. Peki benzine zam geldi mi? Motorin ne kadar? LPG’ye ne kadar zam geldi? 1 litre benzin kaç TL? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 5 Nisan 2022 güncel 5 Nisan benzin, motorin ve LPG fiyatları...

LPG’YE NE KADAR ZAM GELDİ?

Dün gelen son dakika bilgisine göre otogaza 63 kuruşluk zam gelmişti. Gelen zam pompaya yansımış durumda. Gelen artışla beraber LPG İstanbul’da ortalama 12,11 liradan satılıyor.

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Brent petroldeki hareketli dalgalanma sürüyor. Petroldeki bu fiyat dalgalanması ise benzin ve motorin fiyatlarını etkilemiş durumda.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları;

BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 21,23 TL

Ankara benzin fiyatı: 21,31 TL

İzmir benzin fiyatı: 21,33 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatları: 18,99 TL

Ankara motorin fiyatları: 19,08 TL

İzmir motorin fiyatları: 19,10 TL

ZAM SONRASI LPG NE KADAR OLDU?

Gelen zamla birlikte üç büyük ilde LPG fiyatları merak konusu oldu. Zamla birlikte İstanbul LPG fiyatları Avrupa yakasında 11,66 TL iken Anadolu yakasında 11,77 TL olarak kaydedildi. Ankara'da ise 11,83 TL olan LPG, İzmir'de 11,66 liradan satılıyor.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR OLDU?

Geçen hafta %13 oranında düşüş gösteren ABD ham petrolü yeni haftaya 100 doların hemen altında başladı. Brent petrol cephesinde ise 104 dolar seviyesi görüldü. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109 dolardan işlem görüyor.

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