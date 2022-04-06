Türkiye Gazetesi

Ukrayna'dan sürüklenerek Türkiye'ye ulaşan ve İstanbul Boğazı'nda keşfedilerek imha edilen mayın sonrası ülke adeta diken üstünde. Rus gemilerine karşı Ukrayna'nın Odessa'dan denize bıraktığı mayınların Türkiye için oluşturduğu risk devam ederken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teyakkuza geçti.

Bu kapsamda Türkiye'nin toplamda 540 milyar metreküp doğalgaz keşfettiği Karadeniz'deki gaz sahası çembere alındı. Karadeniz'de çalışmalarını yürüten sondaj gemileri için güvenlik hassasiyeti de en üst seviyede.

4 GEMİ KARADENİZ'DE

Sabah'ın haberine göre; Karadeniz'de peş peşe görülen mayınlar Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros gemilerinin aktif görevde olduğu Sakarya Gaz Sahası'nda endişeye neden oldu.

Fatih Sondaj Gemisi Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi ise Türkali 4'te sondaj çalışmalarına devam ediyor. Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Gemisi Karadeniz'deki görevine devam ederken, Yavuz Sondaj Gemisi de Karadeniz'deki yeni görevi için gün sayıyor.

HAVADAN ÇEMBERE ALINDI

Edinilen bilgilere göre Karadeniz'de ilk mayın tespitinin ardından bölgede Türk Deniz Kuvvetleri teyakkuza geçti. Bir çember belirlenerek gaz sahalarının bulunduğu bölgeler gözlem altına alındı. Olası mayın tehdidine karşı deniz karakol uçakları Sakarya Gaz Sahası'nda 24 saat esasına göre havadan keşif/gözetleme yapıyor. Deniz Kuvvetleri keşif uçakları ise bölgeyi anlık tarıyor.

540 MİLYAR METREKÜPLÜK GAZ KEŞFETTİLER

Fatih Sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

Ruslar gazı keserse ne olur? İşte AB'yi bekleyen 7 soru Rus enerji şirketi Gazprom ‘dost olmayan ülkelere’ sevk edeceği Rus gazında ödemelerin ruble cinsinden yapılacağını ve yeni ödeme şartlarına yönelik resmî bilgiyi ilgili taraflara iletti. Peki Rusya gaz musluklarını kapatırsa ne olur.

BOTAŞ duyurdu: Doğalgaza zam geldi Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ), Doğalgaz fiyatlarına 1 Nisan 20221 itibarıyla fiyat artışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Buna göre, Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44.30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 artış oldu.

Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 37 arttı Pandemi, savaş derken bir de Rusya'nın düşman ülkelere enerjisi kaynaklarını rubleyle satma kararı alması doğalgaz fiyatlarını yükseltti. Bu durum en çok Avrupa'yı vurdu.