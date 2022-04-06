Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne tavsiye mektubu gönderdi. Söz konusu mektuptai "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" ifadelerine yer verildi. Satış için Kongre'den onay alınması gerekiyor.

"NATO'NUN UZUN VADELİ PLANLARINA HİZMET EDECEK"

Türkiye, geçtiğimiz yılın son aylarında Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-16 satın almak için başvuru yapmıştı. İletilen teklif mektubunda, TSK envanterinde bulunan 80 adet F-16 uçağının modernize edilmesi talebi de yer alıyordu. Anlaşmanın tamamlanması için ABD bürokrasisinin onay sürecinin sonuçlanması bekleniyordu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin ABD Kongresi'ne tavsiye mektubu göndererek, "F-16 satışı, ABD çıkarlarıyla uyumlu ve NATO'nun uzun vadeli planlarına hizmet edecek" ifadelerine yer verdi.

Satış için Kongre'den onay alınması gerekiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Dışişleri Bakanlığının silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresinin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

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