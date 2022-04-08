Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin sürekli işçi alımının yapıldığını açıkladı. Bakan Koca, "10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı." dedi.

"NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİMİYLE ALIM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Taşra teşkilatı hizmet birimlerimizde istihdam edilmek üzere, 10 bin sürekli işçi alımı, 6 ve 7 Nisan'da, noter huzurundaki kura çekimiyle yapıldı. Kura çekimi, Bakanlığımızın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı. Aramıza katılan çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Aygün'den Sağlık Bakanlığı'na atama açıklaması ÖSYM Başkanı Prof.Dr. Halis Aygün Sağlık Bakanlığı’nın 20.000 sözleşmeli Sağlık Personeli alımına ilişkin kılavuzun yarın yayımlanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'na 15 binin üzerinde personel alınacak Sağlık Bakanı Akdağ, sağlık personeli alımlarına ilişkin, "6 bine yakını hemen ilan ediyoruz, 6 bine yakın da yılın sonuna kadar atamayı planlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar, 15 bini geçecek bir alım yapacağız." dedi.

Sağlık Bakanlığı'na 15 binin üzerinde personel alınacak Sağlık Bakanı Akdağ, sağlık personeli alımlarına ilişkin, "6 bine yakını hemen ilan ediyoruz, 6 bine yakın da yılın sonuna kadar atamayı planlıyoruz. Bu yıl sonuna kadar, 15 bini geçecek bir alım yapacağız." dedi.