Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Brent petrolün 100 dolara kadar gerilemesiyle benzin ve motorine peş peşe indirimler gelmişti. Petrol fiyatların tekrardan 100 doların üstüne çıkmasıyla piyasalarda zam beklentisi oluştu. Peki 11 Nisan akaryakıt fiyatlarında son durum ne? 1 litre benzin kaç TL? Mazot, motorin fiyatı ne kadar? Benzin ve motorine indirim veya zam geldi mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

BRENT PETROLDE SON DURUM NE?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla yükselişe geçen Brent petrol fiyatları, 130 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Petroldeki yükselişin ardından Uluslararası Enerji Ajansı, üye ülkelerin acil petrol stoklarını piyasaya arz etmek üzere yeni bir anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Bu açıklama ile Brent petrol 100 doların altına kadar inmişti. Ancak Rusya’nın katliamlarına devam etmesi ve atılan yaptırım adımları Brent petrolün varil fiyatının tekrardan yükselmesine neden oldu. Şuan ise Brent petrol 104 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

10 NİSAN BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

İstanbul benzin fiyatı: 19,00

Ankara benzin fiyatı: 19,08

İzmir benzin fiyatı: 19,10

10 NİSAN MOTORİN FİYATI NE KADAR, TL?

İstanbul motorin fiyatı: 21,21

Ankara motorin fiyatı: 21,31

İzmir motorin fiyatı: 21,33

BRENT PETROL NEDİR?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Zelenskiy’den petrol çıkışı: Bekleyecek zamanımız yok Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasında batılı ülkelere çağrı yaptı. Zelenskiy, Ukrayna'nın bekleyecek zamanının kalmadığını belirterek, Batı'dan Rusya'nın petrol ihracatına ambargo koymasını istedi.

31 ülke petrol fiyatları için harekete geçti! Türkiye’de listede; İşte o ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle küresel piyasalarda baskı artmıştı. Özellikle ABD ve Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik aldıkları yaptırım kararları petrol fiyatlarını son 14 yılın zirvesine çıkardı. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ise Türkiye’nin de dahil olduğu 31 ülkeyi harekete geçirdi. Fiyatları düşürmek için bir araya gelen 31 ülke, 6 ay içinde stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünlerini piyasaya sürecek.

Brent petrol 100 doların altına düştü! Benzin ve motorinde indirim gözüktü: 8 Nisan 2022 akaryakıt fiyatları Brent petrolde düşüş başladı. Petrol fiyatları Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) yaptığı son açıklamasında acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü kullanıma açacağını söylemişti. Gelen açıklamanın ardından piyasalarda hızlı bir soğuma başladı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Petroldeki düşüşle akaryakıtta indirim beklentisi oluştu. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 1 litre benzin kaç TL? Motorin ne kadar? Akaryakıta indirim gelecek mi? İşte 8 Nisan 2022 güncel akaryakıt fiyatları…