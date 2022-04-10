Türkiye Gazetesi

İndirimli ayçiçek yağları zaman zaman raflarda yerini alıyor ancak hızlı tüketilen stoklar nedeniyle vatandaşlar yağ fiyatları güncel durumunu takip etmekte zorlanıyor. Rusya ile Ukrayna arasında kriz patlak verince meydana gelen stok sıkıntısı nedeniyle aniden artan fiyatlar, vatandaşların marketlere hücum etmesine neden olmuştu. Sonrasında her ne kadar yağ yüklü gemiler Türkiye'ye gelse de fiyatlarda beklenen düşüş gerçekleşmedi. Peki yağ fiyatları ne kadar? İşte güncel yağ fiyatları listesi...

AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Ayçiçek yağı güncel fiyatları her hafta değişiklik gösteriyor. Marketler yaptıkları kampanyalar ile vatandaşları şubelerine davet etmeyi sürdürüyor. İnternetten yağ fiyatları ile şube fiyatları da zaman zaman farklılık gösterirken, en ucuzunu ve iyisini talep edener ucuz market arayışına devam ediyor. Yağ dışında temel gıda fiyatlarında genel olarak yaşanan artış mutfak masraflarını katlarken, zincir marketler "En ucuz ayçiçek yağı nerede, ayçiçek yağı fiyatları ne kadar, 5 litre yağ fiyatları" gibi merak edilen konularda ön plana çıkıyorlar.

İNDİRİMLİ YAĞ FİYATLARI 10-11 NİSAN

Ayçiçek yağı sonrasında meyve ve sebze ürünlerinin fiyatında yaşanan artış ve özellikle şekerdeki yükseliş, vatandaşları stokçuluğa itiyor. En ucuzunu alıp evinde tutmak isteyenler BİM, A101, Migros ve Şok ayçiçek yağı fiyatları ne kadar diye sorguluyor. Fırsatçılara göz açtırmamak için hükümet devreye girdi ve denetimler sürüyor ancak bu yeterli olmuyor. Ramazan aynının da gelmesi ile birlikte birçok 'indirimli ayçiçek yağı fiyatı' vatandaşlara sunulurken, bu hafta dikkat çeken indirim 'süper diyat' adı altında A101'den geldi. A101'de 4,5 litre Yudum ayçiçek yağı 176,90 liradan satışa sunuldu. Aynı zamanda Yudum ayçiçek yağı 1,25 litre ise 57,95 liradan satılıyor. Fiyatlarıyla birbirleriyle yarışan zincir marketlerde en düşük ayçiçek yağ fiyatı 30 liradan başlıyor.

BİM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI (11 NİSAN)

Sole 1 litre ayçiçek yağı 39,22 TL

Sole 2 litre ayçiçek yağı 59,68 TL

Sole 5 litre ayçiçek yağı 155 TL

ŞOK MARKET 11 NİSAN YAĞ FİYATLARI

Evin ayçiçek yağı 1 litre 33,45 TL

Evin ayçiçek yağı 2 litre 66,45 TL

Evin ayçiçek yağı pet 5 litre 147,90 TL

MİGROS YAĞ FİYATLARI NE KADAR? (11 NİSAN)

Migros ayçiçek yağı 1 litre 32,50 TL

Migros ayçiçek yağı 2 litre 64,90 TL

Migros ayçiçek yağı 5 litre (köşeli pet şişe) 147,25 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı 1 litre 46,90 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı 2 litre 92,90 TL

Kırlangıç ayçiçek yağı pet 4 litre 158,90 TL

A101 AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI (11 NİSAN)

Dev zincir market A101'in internet satışlarında indirim nedeniyle birçok ürün stoklarda tükenirken, marketlerde ise bazı ürünler hala bulunuyor.

Biryağ ayçiçek yağı 1 litre 47,90 TL,

Biryağ ayçiçek yağı 2 litre 89,50 TL,

Komili ayçiçek yağı 1 litre 47,90 TL

Komili ayçiçek yağı 2 litre 89,50 TL

Komili ayçiçek yağı 5 litre 165,00 TL

Vera ayçiçek yağı 1 litre 32,50 TL

Vera ayçiçek yağı 2 litre 64,50 TL

Yudum ayçiçek yağı 1 litre 30,90 TL

Yudum ayçiçek yağı 1,25 litre 57,95 TL

Yudum ayçiçek yağı 2 litre 74,90

Yudum ayçiçek yağı 4,5 litre 176,90 TL

Küresel gıda fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor! Ayçiçek yağı zirvede… Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Mart ayı itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığını açıkladı. Gıda fiyatlarındaki bu yükselişin en büyük sebebi ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş. Özellikle tahıl ürünlerinin bitkisel yağlardan kaynaklı fiyat artışı ise dikkat çekti. Peki Ayçiçek yağlarındaki yükseliş neden? Savaşla birlikte Ayçiçek tohumunun üretimi azalması ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş ile Ayçiçek yağının fiyatı aylık yüzde 23,2 artış kaydetti.