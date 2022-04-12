Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray, ABD'de benzin fiyatlarını düşürmek için alınan kritik kararı paylaştı. Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın benzin fiyatlarını düşürmek için "elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğu" aktarıldı. Bu bağlamda Biden'ın yüzde 15 etanol karışımı kullanan ve "E15" adı verilen benzinin bu yaz aylarında satışına izin verileceği kaydedildi.

YAZ AYLARINDA SATIŞINA İZİN VERİLECEK

Açıklamada, Biden yönetiminin yerli biyoyakıtların gelişimini teşvik etme stratejisinin kısa vadede Amerikalıların uygun fiyatlı yakıt seçeneklerini genişletmek ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltarak uzun vadede enerji bağımsızlığı sağlamak için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Biden'ın yakıt arzını artırarak benzin fiyatlarını düşürme hedefine ulaşmak için yeni adımlar attığı belirtilen açıklamada, yüzde 15 etanol karışımı kullanan ve "E15" adı verilen benzinin bu yaz aylarında satışına izin verileceği kaydedildi. Açıklamada, E15'in yaz aylarında kullanıma sunulması için Çevre Koruma Ajansının (EPA) haziran başında ulusal bir acil durum muafiyeti yayınlamayı planladığı aktarıldı.

ABD'DE ENFLASYON KRİZİ

ABD'de kullanılan çoğu benzinin yüzde 10'a kadar etanol ile karıştırıldığı belirtiliyor. Yakıtta daha fazla etanolün sıcak havada duman oluşumuna daha fazla yol açabileceği endişeleriyle E15'in yaz mevsiminde kullanılmasına izin verilmediği kaydediliyor.

ABD yönetiminin yüksek etanollü benzin satışına izin verme kararı, ülkede enflasyonun martta 41 yılın zirvesine çıkmasının ardından geldi.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Söz konusu dönemde benzin, barınma ve gıda endekslerindeki artışlar tüketici fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu. Enerji kaleminde yer alan benzin fiyatları, martta aylık yüzde 18,3 artarken, yıllık yüzde 48 yükseldi.

Biden, benzin fiyatlarını düşürmek için mart ayında da ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil petrolün piyasaya sürülmesine izin verdiğini duyurmuştu.

31 ülke petrol fiyatları için harekete geçti! Türkiye’de listede; İşte o ülkeler Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle küresel piyasalarda baskı artmıştı. Özellikle ABD ve Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik aldıkları yaptırım kararları petrol fiyatlarını son 14 yılın zirvesine çıkardı. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ise Türkiye’nin de dahil olduğu 31 ülkeyi harekete geçirdi. Fiyatları düşürmek için bir araya gelen 31 ülke, 6 ay içinde stratejik rezervlerinden 120 milyon varil ham petrol ve petrol ürünlerini piyasaya sürecek.

Biden'ın açıklamaları sonrası brent petrol sert çakıldı Brent petrol fiyatları 112 dolar seviyesinde iken yüzde 5 düşüş yaşadı. Sabah saatlerinde 106 dolardan işlem gören Brent petrol, Biden'ın stratejik petrol rezervlerinin kullanılmasına izin vermesiyle yeniden çakıldı. Yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinde indirim beklentisi oluştu.

Biden resmen duyurdu! ABD'den tarihi petrol hamlesi ABD Başkanı Joe Biden artan petrol fiyatları için harekete geçti. ABD yönetimi tarihte bir ilke imza atarak ABD’nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyuruldu.