Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden görüştü. Görüşmeden ekonomik konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

İHRACATÇIYA YENİ DÖVİZ ŞARTI

Edinilen bilgiye göre ihracatçılara yeni döviz şartı getirildi. İhracatçıların Merkez Bankası’na satmak zorunda olduğu döviz gelirlerindeki pay arttırılacak. Yüzde 25 olan oran yüzde 40’a çıkarılacak. İhracatçıların Eximbank kredi limiti de yapılan ihracat tutarının üçte birinin üstüne çıkarılacak.

Şubatta inşaat malzemeleri ihracatı 32 milyar doları aştı İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak açıklanan Dış Ticaret Endeksi şubat ayı sonuçları açıklandı.