Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, Atakum Sanat Merkezi’nde Samsun iş dünyasıyla buluştu. İş Dünyası Buluşması programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Bizim özgüvenimiz yüksek ne yaptığımızı biliyoruz. Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var. Dövizle iş yapmayın. Türk lirasına güvenin, Türk lirasıyla işlem yapın.'' dedi.

Bakan Nebati, “Kur kontrolümüz altında. Tam ülkenin beklediği. Öngörülebilir bir durumdayız. Sorun enflasyon. Enflasyon bizi üzüyor. Bunu sorun olarak görüyoruz. Bizim özgüvenimiz yüksek. Ne yaptığımızı biliyoruz. Enflasyonun üstesinden geleceğiz. Enflasyon dünyanın en önemli problemlerinden birisi haline geldi. Bunu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız” diye konuştu.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Döviz kurları kontrolümüz altında. Borsa İstanbul rekor kırıyor, rekorlarını da her gün egale ediyor. Büyümede öncü göstergeler birinci çeyrekte de aynı performansla yoluna devam ettiğini gösteriyor. İşsizliği inşallah tek haneye getirmiş olacağız. Bu yıl turist sayısındaki artış ve gelir artışı devam edecek. Alternatif pazarlardan Rusya'dan gelecek turist eksikliğini gidereceğiz.

TÜRK LİRASI ÇAĞRIS

Yatırımlara devam, çok ucuz kredi veriyoruz. Bu kredilerle amacımız belli; TL'ye güvenin, TL ile işlem yapın. Hızlı bir şekilde tek rakamlı işsizliğe doğru gidiyoruz. Verdiğimiz kredileri sıkı bir şekilde takip ediyoruz.

Tarımsal GES yatırımlarına ciddi bir destek veriyoruz. Türk Lirasına güvenin, bu ülke TL'ye güveni yakalayan bir sürece girdi. Bundan sonra döviz kredisi, dövizle işlem yapmaktan vazgeçin, ülkemize güvenin, paramıza güvenin. 2023'e farklı bir havayla gireceğiz.

''ENFLASYONU KALICI OLARAK KALDIRACAĞIZ''

Enflasyonu kalıcı olarak ortadan kaldıracağız. Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına yönelik yeni bir dijital sistem kurulmasına karar verdik, bu sistem sayesinde fiyatların aşırı bir şekilde şişirilmesi, beklentiler oluşturulması, stokçuluk gibi her türlü eylemin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Yeni kredi paketinde 2 yıl ödemesiz dönem olacak, kredi Kalkınma Yatırım Bankası ve kamu bankaları aracılığıyla verilecek.

Son dönemde krediler içinde ticari krediler sürükleyici rol oynuyor. Attığımız ve atacağımız adımlarla enflasyon ataletini kıracak ve makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyonist baskıya neden olmayan kredi büyümesini önemsiyoruz. Mart ayı itibarıyla ticari kredi büyümesi yüzde 20,1 iken, tüketici kredilerinin büyümesi yüzde 16, hedefimize ulaşıyoruz.

Bakan Nebati 'tarihi rekor' diyerek duyurdu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dikkat çeken döviz kurları ve enflasyon mesajı geldi. Bakan Nebati, "Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati'den kritik enflasyon açıklaması: Yavaş yavaş yoluna girecek her ay düşecek Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Aralık ayından itibaren enflasyonun düşeceğini söyleyerek, "İşler daha iyi olacak." dedi.