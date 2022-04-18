Türkiye Gazetesi

BIST 100 endeksi,geçtiğimiz cuma günü yüzde 0,77 değer kazanarak 2.494,37 puanla kapanış rekorunu kırmıştı ancak hafta başında yeni bir rekor kırldı. Bugün yani Pazartesi itibarıyla Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden haftaya başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,60 puan ve yüzde 0,34 değer kazanarak 2.502,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,40'la madencilik oldu.

HEDEFİN ALTINDA KALDI

Bugün açıklanan verilere göre, Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 4,8 ile her ne kadar piyasa beklentilerinin üzerinde büyüse de bu oran hükümetin 2022 için resmi hedefi olan yüzde 5,5'in altında kaldı. Ülkede, perakende satışlar da martta yıllık yüzde 3,5 gerileyerek beklentilerin oldukça altında gerçekleşti.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin ekonomiye yansımalarına ilişkin artan endişeler ve şahinleşen merkez bankalarına yönelik beklentilerle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Bugün Avrupa borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu anımsatan analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve uluslararası yatırım pozisyonu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 puanın direnç, 2.440 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul'da devre kesici uygulandı Borsada kapanışa doğru satışların hızlanması ve kaybın yüzde 5'i geçmesi üzerinde endekse bağlı devre kesici devreye girdi, işlemler durdu.

Borsa İstanbul’da yenilik: Vadeli İşlem Sözleşmesi Borsa İstanbul piyasa katılımcılarının yatırım ve risk yönetimi konusundaki ihtiyaçlarının karşılanmasına devam ederken, yatırımcıya sunduğu Platin ve Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri, Fiziki Teslimatlı Dolar-TL Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin ardından Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini (DİBS) de kullanıcılara açacak.

Borsa İstanbul'da yine devre kesici uygulandı Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 15.09.26'dan itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.