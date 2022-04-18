Türkiye Gazetesi

Dünyada yaşanan tüm olaylar her şeyi etkilediği gibi özellikle para piyasalarında da etkisini sert bir şekilde gösteriyor. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda para piyasaları bu durumdan bir hayli etkilendi ve bunun en büyük etkisini kripto paralar gördü. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? İşte ayrıntılar..

Bağımsız oluşu nedeniyle aynı anda hem riskli hem de kazançlı bir dijital para birimi olan kripto para uzun bir süredir durgunluk yaşıyor. Her ne kadar uzmanlar yükselişe geçeceğini söylesede kripto para belirli bir süredir yükselmiyor. Bunun nedenleri arasında Rusya-Ukrayna krizi yer alıyor. Rusya'nın saldırı girişimlerini daha da arttıracağı endişesi kripto parada düşüş etkisi gösterdiği gibi yükslemesine de engel oluyor.

BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ

Kripto paralara yön veren lider Bitcoin düşüşe geçti. Mart ayının son günlerinde yükseliş denemesi yapmaya kalkışan Bitcoin sert kayaya çarptı ve son gelişmeler ışığında 48 bin dolar seviyelerinden yine 38 bin dolara geriledi. Bitcoin yüzde 4’e yakın oranda düşüşle şu sıralar 38 bin 900 dolar seviyelerinden alıcı buluyor.

FED'İN FAİZ ARTIRIMLARI

ABD Merkez Bankası Fed, 41 yılın zirvesine çıkan enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına başladı. Bilançosunu da daraltacağını açıklayan Fed piyasada doların güç kazanmasına neden oluyor. Fed’in faiz artırımıyla birlikte piyasadaki doların banka kasalarına mevduat olarak girmesi bekleniyor.

ETHEREUM 3 BİN DOLARIN ALTINDA

Uzun süredir 2300-2500 dolar bandında seyreden Ethereum, Mart ayındaki yalancı baharda yükseliş yaşamış ve 3 bin doların üzerine çıkmıştı. Yaşanan gelişmelerle birlikte Ethereum da düşüşe geçti. Ethereum yüzde 4’ün üzerinde kayıpla şu sıralar 2915 dolardan işlem görüyor.

DOGECOİN

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk’ın spekülasyon malzemesi olarak kullandığı Dogecoin’de de düşüş eğilimi devam ederken Dogecoin yüzde 7’ye yakın düşüşle 0,13 dolardan alıcı buluyor.

İslam Memiş uyardı: Dolar, altın, Bitcoin'de kontrollü yükselişe geçildi İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna müzakereleri bütün dünya için yeni bir umut oldu. Piyasalar, buradan çıkacak sonuca göre yönünü belirleyecek. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son durumu, Bitcoin'deki ani artışı yorumladı.

'Rusya dost ülkelerle enerji ticaretini Bitcoin’le yapabilir' Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin’le de yapabileceklerini söyledi.

İslam Memiş'ten gram altın ve bitcoin önerisi: Biri fırlayacak, diğeri düşecek! Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz artırımı kararı sonrası piyasaları değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Rusya-Ukrayna savaşı ve koronavirüsün de getirdiği etkiyle yükselen enflasyon nedeniyle bu kadar beklediğini belirtti. Yatırımcılara tavsiyelerde ve uyarılarda da bulunan Memiş, gram altında düşüş beklentisi olduğunu ve kripto paralarda ise 50 bin dolara kadar yükseliş beklediğini açıkladı.