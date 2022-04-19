Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Bünyesinde savunma, havacılık ve uzay teknolojileri sanayiinde yer alan 721 firma ve 22 üniversiteyi barındıran SAHA İstanbul sanayi kümelenmesi, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olmaya hazırlanıyor. SAHA İstanbul Genel Sek-reteri İlhami Keleş, “Avrupa Kümeler Birliği'nde şu anda Airbus'tan sonra ikinci büyük kümeyiz ama makas çok kapandı. 2015’te kurulan SAHA İstanbul, 7 yıl içinde 35 kat büyüdü. Çok hızlı bir büyüme trendimiz var. Birkaç ay sonra SAHA İstanbul, Airbus'ın Toulouse'daki 'Aerospace Valley'in de üzerinde bir büyüklüğe ulaşacak ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olacak. Şu anda 721 firma üyemiz, 46 firmanın da süreci devam ediyor" dedi.

ARTIK PLATFORM SATIYORUZ

SAHA'da Savunma Sanayii Başkanlığının 700'ün üzerinde projesi olduğuna işaret eden Keleş, “Rusya-Ukrayna savaşı, ülkelerin öz güçlerinin ve öz savunma yeteneklerinin her şeyin önünde olduğunu gösterdi. Savunma sanayisinin yıllık ciroları 11 milyar doların üzerinde. Bunların ihracata yansıması geçen yıl 3 milyar 224 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2022 için çok rahat 4 milyar doların üzerine çıkacağını düşünüyoruz. Bu çok hızlı bir şekilde artacak. Platform satmaya başladık. Platform sattığınız zaman onun altındaki mühimmatlar, alt sistemler birer ihracat kalemi hâline geliyor” diye konuştu.

MBA PROGRAMI BAŞLATTI

SAHA Akademi'yle, SAHA’da yer alan firmaların insan kaynağı ihtiyacını takviye ettiklerini belirten İlhami Keleş, şöyle konuştu: Burada bu işin Amiral gemisi SAHA MBA (İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı). Bizim üyelerimizin tamamı sanayicidir ve bu sanayicilerin yüzde 89’u da KOBİ. Ülkemizdeki sanayi firmalarının yüzde 96,5’i ikinci kuşakta batıyorlar. Üçüncü kuşağı göremiyorlar, torunları göremiyorlar. Bu ülke için çok çok önemli bir problem. O firma battığı zaman o ülkenin o firmaya yaptığı bütün yatırımlar, insan kaynağının emeği, orada oluşan know-how, orada oluşan müşteri stoku vb. bütün bunların hepsi çöp oluyor. Öyle olunca da uzun soluklu firmalar üretemediğimiz için dünya markası çıkartamıyoruz. Türkiye’nin bir dünya markası eğitimi çıkarmak üzere yola çıktık. Bu nedenle, bu eğitimi TÜBİTAK iş birliği ile hayata geçirdik. Harward, Stanford gibi 15 tane üniversitenin MBA programlarını inceledik ve onlara eş yoğunlukta bir program hazırladık. Bir yıl süren bir eğitim bu ve 2 dönem eğitimi tamamladık, mezunları verdik. Programın hedefi 2026’da SAHA MBA’i dünyanın en prestijli ilk 10 programından birisi yapmak. Bu derslerin yanı sıra, katılımcılara aldıkları derslerin tatbikini yaptırıyoruz. SAHA MBA’e, ikinci kuşak yöneticiler, patronlar, üst düzey yöneticiler katılıyor. 6’şarlı 5 firma kurduruyoruz. Simülasyona girdikten sonra bu 5 firma birbirleriyle rekabet ediyorlar, kararlar veriyorlar ve kararlarının sonuçlarına göre büyüyorlar, gelişiyorlar veya batıyorlar.

SAHA EXPO DÜNYANIN İLK METAVERSE FUARI OLACAK

SAHA EXPO bu sene 25-28 Ekim arasında Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. İlhami Keleş; “1.000 tane stantlı firma katılımı bekliyoruz. Bunun 250’sinin yabancı olmasını bekliyoruz. İnşallah bu yıl SAHA EXPO bir dünya markası olarak konumlanacak. Geçen seneki fuarda dünyanın ilk 'Hibrit Savunma Sanayi Fuarını' yaptık. Bu yıl da, dünyanın ilk 'Metaverse' fuarını yapacağız. Dünyanın her yerinden ziyaretçiler Avatarı ile fuarı ziyaret edecek, gezecek. Katılımcılar kendi Avatarlarıyla yer alabilecek. Fuara gelemeyenler Metaverse ile fuara dünyanın her yerinden katılabilecek” şeklinde konuştu.

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