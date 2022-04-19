Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte fiyat dalgalanması yaşayan petrol fiyatları, Çin’den gelen salgının etkilerine yönelik ekonomik destek açıklaması ve Libya'daki arzda yaşanan sorunların devam etmesiyle tekrardan yükselişe geçti. Peki Brent petrol kaç dolar? İşte 19 Nisan 2022 petrol fiyatlarındaki son durum.

BRENT PETROL KAÇ DOLAR?

Çin’den gelen salgına yönelik ekonomik paketler ve Libya’daki yaşanan arz sıkıntısıyla Brent petrolde yükselişler başladı. Şuan uluslararası piyasalarda Brent petrol fiyatları 111 dolar seviyesinde işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 108 dolara kadar çıktı.

BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol’ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar.

Ham petrolü işleyen rafineriler için düşük sülfürlü yani tatlı dediğimiz petrolden benzin veya dizel yakıtı üretmek daha kolaydır. Bu bölgeden çıkarılan petrol tatlı ve hafiftir. Bu yüzden rafine edilmesi kolay dolayısıyla benzin ve dizel yakıt üretimi için uygundur. Ayrıca denizden çıkarıldığı için nakliyesi doğrudan deniz üzerinden uzak bölgelere gönderimini kolaylaştırır. Petrolün fiyatı için nereden geldiği ve hangi bölgeden çıkarıldığı önem arz eder. Üretimi daha ucuz ve hızlı olan daha çok talep görür. Denizden çıkarılan petrol ile karadan çıkarılan petrol fiyatı arasında da fark vardır.

BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTREDİR?

SPK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol eşdeğerindedir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 4 galon jet yakıtı, 1,7 galon ağır akaryakıt, 1,7 galon LPG ve 7,6 galon diğer türevler üretilebilmektedir. Bütün ham petroller eş değerde değildir.

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