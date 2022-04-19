Türkiye Gazetesi

Piyasa Uzmanı Tunç Şatıroğlu, Youtube’dan yayınladığı yeni videosunda altın ve dolarla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Doların zirve yapacağını söyleyen Şatıroğlu, 18 seviyelerini işaret etti. Yatırımcıların “Altın fiyatları düşer mi? Gram altın yükselir mi? Altın hangi fiyattan alınır?” sorularına cevap veren Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarının daha da yükseleceğini belirtti. İşte Altın ve Para Piyasası Uzmanı Tunç Şatıroğlu’nun açıklamaları.

“DOLAR ZİRVEYİ GÖRECEK ŞİMİDEN UYARIYORUM”

Doların daha da artacağını ve özellikle dolar üzerinden borcu olanların bir an önce ödeme yapmaları gerektiğini söyleyen Şatıroğlu, doların yükseleceğin kritik seviyeyi söyledi. İşte Şatıroğlu’nun dikkat çeken açıklamaları;

"Piyasa doların yukarı gitmesini istiyor. İllaki çıkacak ama ne zaman çıkacağı belli değiş. Dolarla ilgili bir zirve beklentim var. 18 seviyelerin üzerine çıkabilir. Doların oraya kadar gitmesini bekliyorum. Artık ekonomi yönetimi ne yapar bilemem. Dolar borcu olanlar beklemesin. Hemen borçlarını ödesin. Euro ise almak bu dönemde riskli. TL varsa eğer dolar almak yerine Kur Korumalı Mevduatı tercih edebilirler. Dolarınız varsa şayet Kur Korumalı Mevduat'a geçmenizi önermiyorum."

“AMERİKAN 10 YILLIKLAR DÜŞERSE ALTIN FİYATLARI YÜKSELİR”

Amerikan 10 yıllıkların altın fiyatlarını doğrudan etkileye bileceğini belirten Tunç Şatıroğlu, altın fiyatlarının güçlenebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Amerikan 10 yıllıklar düşecekse Altının da yükselmesini bekleriz. Çünkü altın faiz getirmeyen bir varlık. Faizler düşüyorsa altın çıkar. Faizler yükseliyorsa altının çıkmasını bekleyemeyiz. Faizler yükseldiği halde altın çıkıyorsa demek ki altında ilgi var. Amerikan 10 yıllıklarda düşüş başlamasını bekliyorum. Düşüş olursa ons ve altının daha da kuvvetlenmesini bekliyorum"

“ALTINDA YÜKSELİŞLERİN DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUM”

Altın fiyatlarının daha da yükseleceğini belirten Şatıroğlu, bu yılki hedefini açıkladı. Şatıroğlu, "Benim bu yılki altında hedefim Bu 2267. Altında yükselişin devamını bekliyorum. Gram altında da yükseliş olacaktır. Gram altın alın. Gümüş iki katı artacak. Gümüşte bu seneki hedefimiz 35'dir. " ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları yükselişte! Gram altın zirveden döndü: Çeyrek altın ne kadar? 19 Nisan altın fiyatları Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD’de artan enflasyon verileri altın fiyatlarını beş haftanın zirvesine ulaştırdı. 1998 dolara kadar çıkan ons altın şuan 1980 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Piyasalar bu hafta yapılacak olan IMF toplantılarına odaklanırken yatırımcılar “Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?” sorularını araştırmaya başladı. İşte güncel altın fiyatları…

Borsa rekorda, altın tırmanışta Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün 2.500 puanın da üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini gördü. Küresel piyasalarda altın da ABD'de artan resesyon endişeleri, yüksek küresel enflasyon, Rus gazına ve petrolüne uygulanabilecek yeni bir yaptırım ihtimali sebebiyle yükselişini sürdürdü. Son beş haftanın zirvesine gelen ons, 2.000 dolara yaklaştı. Gram altın da bu etkiyle 940 TL sınırına dayandı.

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın bin 200 TL olacak Haftaya yükseliş ile başlayan ons altın şu sıralar bin 993 dolardan işlem görürken artışın dünya piyasaları kaynaklı olduğunu belirten Kapalıçarşı esnafı, altında sene sonunda bin 100 ile bin 200 TL bandında olacağını tahmin ediyor.