Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli ikramiyesinde bu yıl değişiklik olmayacağını söyledi. NTV’ye konuşan Bilgin “Emekliye bayram ikramiyesi 1.100 lira olarak 28 veya 29 Nisan’da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira” dedi. Asgari ücrette enflasyona uygun güncellemenin gündemde olmadığını ifade eden Bilgin “Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz. 3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum” diye konuştu. EYT için “Şu anda bizim gündemimizde bu yok” diyen Bilgin, 530 bin geçici sözleşmeli ile ilgili çalışmanın 3600 ek göstergeden sonra gündeme geleceğini, geçici işçilerle ilgili sorunları da bu sene içinde çözeceklerini kaydetti.

Emekli Memur-Sen: Bayram ikramiyeleri artırılsın Ramazan bayramına sayılı günler kala emeklilerin gündeminde bayram ikramiyesi var. Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin ekonomik koşullara göre güncellenmesini ve 6'şar aylık dönemler halinde enflasyon oranı kadar artırılmasını istediklerini bildirdi.

Bayram ikramiyesi için geri sayım başladı: İşte emeklilerin beklentisi... Ramazan bayramına sayılı günler kala emeklilerin gözü bayram ikramiyesinde. Son bir yıl içerisinde emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin değeri enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında azaldı. Milyonlarca emekli bayram müjdesi bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği, ikramiye rakamının en düşük emekli maaşı olan 2 bin 500 liraya yükseltilmesini talep ediyor.