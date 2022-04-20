Türkiye Gazetesi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, tüketimin büyümesinin, güvensiz kozmetik ürünlerin artmasına neden olduğunu söyledi. Saydan “Bilinen en ünlü kozmetik markalarının dahi sahteleri internette satılabiliyor. İnternet gibi ortamlarda çok sayıda kalitesiz, sahte ürünün olması ve tüketicilerin bu ürünleri kullanıp zarar görmesi bizleri son derece endişelendiriyor. Kozmetik ürünlerin tanıtım ve satışına yönelik denetimler piyasada, üretim yerlerinde, internet, televizyon ve radyo gibi her türlü mecrada yapılmaktadır. Ülkemizde vatandaşımız kozmetik ürünlerin reklamlarından olumsuz etkilenip bunları bilinçsizce tüketebiliyor. Bu yüzden, bu tür ürünlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetiminin sıkça yapılıp caydırıcı cezaların uygulanmaya devam etmesi gerekiyor” dedi.

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Kozmetikte vegan dönemi Kozmetik ürünler hayatımızın vazgeçilmezi hâline geldi. Kendinizi daha iyi hissetmek isterken hayvanlar üzerinde test yapılmayan vegan ürünler ilk tercihiniz olabilir.