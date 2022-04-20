Türkiye Gazetesi

Yeni haftaya sert bir yükselişle başlayan ons altın, Pazartesi günü 1998 doların üzerine çıkarak 5 haftanın zirvesine ulaşmıştı. Bugün ise ons altın sert düşerek 1944 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altındaki düşüş ise gram ve çeyrek altını da etkilemiş durumda. Güne 918,15 ile başlayan gram altın, %0,42 azalışla 915 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatları neden düşüyor? Çeyrek altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Güne 918 lira seviyelerinde başlayan gram altın, saat 10:40 itibarıyla 915 liradan işlem görüyor. Haftanın başında 930 liraya kadar çıkan gram altın, iki gündür düşüşünü sürdürüyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Dün 1501 lira ile kapanış yapan çeyrek altın, hafta başında 1520 liraya kadar çıkmıştı. Bugün ise 1507 liradan işlem görüyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Haftayı 1980 dolardan açan ons altın bugün güne 1942 dolardan başladı. Ons dün günü 1950 dolardan kapatmıştı.

IMF’NİN RAPORU PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ocak ayında yayınlamış olduğu son “Dünya Ekonomik Görünüm” tahminlerinden bu yana küresel ekonomik görünümün ciddi bir şekilde kötüleştiğini belirtti. Küresel ekonomi için bu yıl ve 2023 yılı büyüme tahminlerini yüzde 3,6 olarak belirleyen IMF, gelişmiş ekonomiler için 2022 yılı büyüme tahminini yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e ve 2023 yılı için büyüme öngörüsünü yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e indirdi. Gelişmekte olan ekonomiler için 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 3,8'e çeken IMF, 2023 yılı tahminini de yüzde 4,7'den yüzde 4,4'e düşürdü.