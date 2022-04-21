Türkiye Gazetesi

Asgari ücrette zam beklentisi devam ediyor, en düşük emekli maaşları da gündemde konu ile ilgili olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den çok önemli açıklamalar geldi.

TEMMUZ AYINDA EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Isparta’ya gelen Bakan Bilgin, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yapatı. Çalışma Bakanı; "Önümüzdeki Temmuz ayında emeklilerimizin en düşük emekli maaşını onların yüzünü güldürecek bir seviyeye çıkaracağız.

TARİHİ ADIM ATTIK

Başka bir tarihi adım daha attık. Enflasyon yüzde 36 iken asgari ücreti yüzde 50 arttırdık. Dolayısıyla bugün enflasyon daha hızlı arttığı için bir miktar aşınma olmuş olabilir, ama biz bunu da bugünkü enflasyonla mücadele programımızın içerisinde değerlendirip ölçüyoruz. Netice itibari ile gelecek Aralık ayında bu konuyu yeniden ele aldığımız zaman hiç kimsenin beklemediği sosyal refah içeren bir artışı gerçekleştireceğimizi toplum tahmin ediyordur. Çünkü biz bunu geçtiğimiz Aralık ayında başardık yeni yıla asgari ücrette yüzde elli zamla girdik. Son olarak ise asgari ücret düzeyindeki bütün ücret gelirlerinin vergisini kaldırdık’’ diye konuştu.

Bakan Bilgin'den emekli ikramiyesi, asgari ücret, EYT ve 3600 açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de konuştu. Bilgin milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ikramiyesi, asgari ücret, 3600 ve EYT konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin bayram ikramiyelerinin geçen yıl olduğu gibi bu yılda 1100 TL olacağını ve 28-29 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını duyurdu.

Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? AK Parti'den açıklama geldi Asgari ücrete yapılması beklenen ikinci zamla ilgili Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ önemli açıklamalarda bulundu. Gelen verilere göre her türlü müdahalenin yapılabileceğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gelen verilere göre enflasyon altında bir durum ortaya çıktığını görürsek müdahaleden kaçınmayız" ifadelerini kullanıldı.

Bakan Bilgin'den asgari ücrete ek zam açıklaması Asgari ücret artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon-ücret artışı sarmalına sebep olacak bu tür yaklaşımları yanlış buluyorum. Olağanüstü şartlar ortaya çıkarsa o zaman düşünülebilir fakat bugün gündemimizde böyle bir şey yok" dedi.