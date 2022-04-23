Türkiye Gazetesi

Kaan Zenginli | İSTANBUL

Gıda fiyatlarını artırmaya yönelik stokçuluk faaliyetleri, market reyonlarında da kendini belli etmeye başladı. Saklanan ürünlerin çoğunun çürümeye yüz tuttuğu görüldü. Birçok vatandaş özellikle zincir marketlerde satılan çürük meyve ve sebzelerle karşılaşır oldu. Ürünleri stoklayarak fiyatı yükseltmek isteyen bazı marketler, çürük ürünleri tezgâha koymaktan çekinmiyor! Bu meyve ve sebzeleri de ‘olgun’ etiketiyle satışa sunuyorlar. Özellikle patates ve soğanda çürük ve filizli ürünler sıklıkla görülüyor. Konuyu sorduğumuz bir marketin müdürü, ürünlerin depolarda bekletildiği için bu duruma geldiğini söyledi. İlgili kişi “Aslında taze ürün pazarda olur. Marketler meyve ve sebzede çok satış yapmaz, depoda bekleyince bu duruma geliyor. Günlük olarak temizlik yapıyoruz ama bazen gözden kaçabiliyor” açıklamasında bulundu.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLİ

Bu arada patates ve soğanın filizlenmesi, sağlık açısından büyük risk taşıyor. Topraktan alındıktan sonra uzun süre bekleyen ve güneşe maruz kalan ürünler, çürümeye başlıyor. Bu da ürünlerin içindeki “solanin” üretimini tetikliyor. Solanin fazla miktarda tüketildiğinde zehirlenme belirtilerine sebep oluyor. Bu sebeple filizlenmiş, rengi yeşile dönmüş patates ve sarıya dönmüş soğan tüketilmemelidir. Solanin, 25 miligramdan itibaren insan için zehirli olmaya başlıyor. Çiğ patates ve soğanın 100 gramında, cinsine göre 2-10 miligram arasında bulunuyor. Uzun süre aydınlık yerde durdukları zaman patateslerdeki zehir miktarı, 100 gram başına 35 miligrama kadar çıkabilmektedir.

Komisyoncular yüzünden meyve sebzeler depolarda çürüyor! Çiftçilerin umudu hal yasası Ankara’da üretim maliyetini karşılayamadıkları soğanları satamadıkları için depolara kaldıran çiftçiler, komisyonculara tepki göstererek Hal yasasının yürürlüğe girmesini istiyor.

Sebze meyve fiyatları şehirliyi çiftçi yaptı Domates, biber ve salatalığın kilogram fiyatı 30 TL, marul, roka ve taze soğan gibi yeşillikler de 10 TL’yi geçince balkonda fide yetiştiriciliğine talep çoğaldı.