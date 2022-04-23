Türkiye Gazetesi

Polis Akademisi Başkanlığı 81 ilde gençlere istihdam kapısı açacak yeni alımı duyurdu. Bu kapsamda 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisinin kurum bünyesinde istihdam edileceği bildirildi.

EN AZ LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU OLMA KRİTERİ ARANIYOR

Akademinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında, Emniyet Hizmetleri Sınıfında çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek üzere 3 bin 250 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alınacak.

81 il valiliğinde istihdam edilecek bekçiler, en az lise ve dengi okul mezunu olacak.

Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ileri bir tarihte açıklanacak.

200 binden fazla kişiye istihdam "1 Milyon İstihdam" projesi kapsamında bugüne kadar 866 binden fazla kişi başvuru yaparken bunlardan 815 binden fazlası eğitim aldı, 204 bin kişi de istihdam edildi.

1 milyon istihdam için adaylara değerlendirme sistemi Hazine ve Maliye ile Millî Eğitim bakanlıkları arasında yapılan iş birliği sonucu ‘1 Milyon İstihdam Projesi’ kapsamında adaylara yönelik ölçme ve değerlendirme sistemi kurulacak.

ÇAYKUR 630 Geçici İşçi istihdam edecek ÇAYKUR 630 Geçici İşçi istihdam edeceğini açıkladı.