Türkiye Gazetesi

Ramazan Bayramı’na geri sayım başladı. Bayram Arifesi 1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü) Pazar günü saat 13.00’ten sonra başlıyor. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. Bayram çoğu kişi için tatil anlamına gelse de yüzbinlerce kişi bu tarihlerde de çalışmaya devam edecek. Ancak bayramda çalışanlar için de yasal düzenlemeler bulunuyor. İşte detaylar…

İŞÇİDEN İZİN ALINMASI GEREKİYOR

Posta'nın haberine göre; Bayramlar resmi tatil olarak ilan ediliyor. İş Kanunu’na göre, işçinin ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılabilmesi için toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmesinde hüküm bulunması gerekiyor. Sözleşmede bu konuda hüküm olmaması halinde ulusal bayram ve tatil günlerinde çalıştırılacak işçiden yazılı izin alınması gerekiyor. Genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanıyor.

RESMİ TATİLDE ÇALIŞANA EK ÜCRET

Çalışmayan işçiler resmi tatillerde işe gitmeseler de maaşlarını tam alıyor. Resmi tatillerde çalışanlara ise çalışılan her gün için ekstra bir günlük ek ücret (yevmiye) ödenmek zorunda. Çift yevmiye, 3 günlük bayram süresi ile Arife günü öğleden sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde hesaplanıyor. Normal şartlarda Ramazan Bayramı için 3,5 günlük süreyi içeriyor. Ancak bu yıl Afife’nin pazar gününe denk gelmesi hesapları değiştirdi.

HAFTA SONU ÇALIŞAN İŞÇİYE 2,5 YEVMİYE

Çalışanın ‘hafta sonu tatili hakkı’, ulusal bayram ve genel tatil günlerinden önce geliyor. Haftalık 45 saati dolduran işçiler 1 gün tatil hakkı kazanıyor. İşçi o gün hiç işe gitmese 1 yevmiye, eğer çalışırsa 2 yevmiye alıyor. Söz konusu tatil günü işçinin hafta sonu tatili sayıldığı için çalışması karşılığında mesaisini yüzde 50 zamlı alıyor. Böylece hafta sonu tatilinde çalışan işçiye 2,5 gün yevmiye ödeniyor.

Yani hafta sonu tatili; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne denk gelen pazar ve 3 bayram gününde çalışana toplam 8,5 yevmiye ödenecek. Bu fark Arife günü olmasından değil hafta sonu izninde çalışma yapılmasından kaynaklanıyor. Hafta sonu pazara denk gelmeyenlere ise 1 Mayıs tatil olmasından dolayı çift yevmiye ödenecek.

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN HESAP

Alınacak ücreti bir örnekle açıklayalım. Asgari ücretli (bu yıl için net 4 bin 253 lira) bir işçiye günlük net 142 lira ödenmesi gerekiyor. İşçi hafta sonu tatilini pazar yapıyorsa ve arife dahil tüm bayram süresince çalıştıysa 8,5 yevmiye alacak. Bunun 4 yevmiyesi zaten asgari ücretin içinde. Dolayısıyla 4,5 yevmiye tutarında yani 639 lira (142x4.5) ilave ödeme yapılacak. Bayramlarda yapılan çalışmaların karşılığının bir sonraki ücret ile birlikte ödenmesi gerekiyor.

KIDEM TAZMİNATINA EKLENEN GELİR

Bayram için ödenen harçlık ya da ikramiyeler kıdem tazminatı hesabında da kullanılıyor. Söz konusu ödemeler eğer düzenli olarak her bayramda yapılıyorsa, bu ödenen paralar işçinin toplam kazançlarına dâhil ediliyor ve tazminatı artırıyor. Fazla mesai ücreti ise kıdemde dikkate alınmıyor. Burada önemli olan husus bayram ödemesinin bir kez değil sürekli hale gelmiş olması. Yine genel tatil günlerinde alınan ek ücretlerin SGK’ya bildirilmesi gerekiyor. Bu da emeklilik maaşını pozitif etkiliyor.

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