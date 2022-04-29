Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HESAPLARA YATIRALACAK

Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, 653 milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını aktardı.

TOPLAM 1 MİLYAR 486 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK

Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız” dedi.

İslam Memiş ‘Final’ yapıyor demişti! Altında rüzgar yön değiştirdi: Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatlarındaki hareketli dalgalanma yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Fed’in faiz artırım sinyalleri, Rusya’nın doğalgaz kararı ve Çin’in artan vakalar karşısında kapanma sinyali vermesi altının sert düşmesine neden olmuştu. Hafta başından beri sert düşüşler gösteren altın fiyatları 29 Nisan Cuma gününe yükselişle başladı. Özellikle Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu düşüşlerin son düşüşler olduğunu ve 1 Mayıs’tan itibaren altının yükseleceğini belirtmişti. Yükselme sinyalleri ise başladı. Ons altın dün 1880 dolara kadar düşerken bu sabah itibariyle 1909 dolara kadar çıktı. Gram altın ise tekrardan 900 TL’nin üstüne çıkarak 907 liraya kadar tırmandı. Peki altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi? Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Altında yükselişler ne zaman başlayacak? İşte 29 Nisan 2022 güncel altın fiyatları…

Altının ışıltısını faiz söndürüyor | Altında düşüş sürecek mi? ABD’de bağıra bağıra gelen faiz mesajları, bugün altın tarafında büyük oranda fiyatlandı. Ons düşse de, içeride gram altın, yükselen dolardan destek buluyor. İlk çeyrekte küçülen ABD ekonomisi oyunun kurallarını değiştirir mi? Haftaya FED’in mesajlarında bunu arayacağız...

Fed kararı öncesi altında ters rüzgar! İki buçuk ayın en düşük seviyesine geriledi Gelecek hafta ABD'de açıklanacak Fed faiz kararı öncesi altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlilik başladı. Psikolojik destekleri kıran altının ons fiyatı iki buçuk ayın en düşük seviyesine gerileyerek 1.900 dolar oldu. Gram altın ise 900 TL psikolojik bandının altına sarktı.