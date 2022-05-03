Türkiye Gazetesi

Pandemi ile beraber dünya genelinde üretim azarlırken Rusya-Ukrayna savaşı ile artan enerji ve gıda krizi tedarik zincirinde de aksamalara neden oldu. . Kaynaklar sürekli artan talep karşısında yetersiz kalırken üreticiler de alternatif ürünlere yöneldi.

Türkiye’de de ayçiçeği ve buğday üretiminin merkezi haline gelen Edirne'de çiftçi daha karlı olduğu için kanolaya yöneldi.

Kanolanın kış ayında ekilip erken hasat edilmesini fırsata çeviren bölge çiftçisi, ekim nöbetinde ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü kanolanın ekim alanını artırdı.

ARTIŞ TÜİK VERİLERİNE YANSIDI

Ayçiçek yağına en güçlü alternatif olarak ön plana çıkan ve yüzde 50’si yağ olan kanolaya ilginin arttığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine yansıdı. TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Edirne’de 2017 yılında 11 bin dekar kanola ekilirken bu rakam 2021 yılında 70 bin dekara ulaştı. Bu yıl ise 90 bin dekar alanda üretim yapılması öngörülüyor.

ÇİFTÇİ BUĞDAY YERİNE KANOLA VE AYÇİÇEĞİ EKİYOR

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kanola ekiminde geçen yıllara oranla artış yaşandığını söyledi. Kanolanın kış aylarında ekilmesiyle yağışlarla belli bir seviyeye geldiğini anlatan Arabacı, kanolanın ayçiçeğine göre daha az riskli bir ürün olduğunu belirterek, kanolanın gelişimlerinin şu an iyi ilerlediğini ifade etti. Başkan Arabacı, çiftçilerin ekim nöbetinde buğday yerine kanola ve ayçiçeği gibi ekilişlere yöneldiğini vurguladı.

Zeytinyağı diye kanola satıyorlar Tüketicilerin natürel ve organik gıda ürününe olan talebi, bu konuda dolandırıcılığı da artırdı.

Kanola dalga dalga yayılıyor! 3 yılda 14 kat arttı Bursa’nın İnegöl ilçesinde üç yıl önce 300 dönüm ile başlayan kanola üretimi dalga dalga yayılıyor. Üretimi 3 yılda 14 kat artan Kanola´nın yetiştirildiği alan 4 bin 200 dönüme çıktı. Hasat, 15 Haziran´da başlayacak.