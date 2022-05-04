Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Türkiye'yi ve dünyayı etkileyen enerji krizi ile iklim değişikliği hidrojen gibi alternatif enerji kaynaklarına yönelişi artırdı. Hidrojenin kilogram değerinin yeşil hidrojen için 5-6 dolar, fosil kaynaklardan üretilen hidrojen için ise 2-3 dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Türkiye'nin yıllık 615 milyon ton hidrojen ürettiği varsayılırsa, kilogramı 1 dolar bile olsa 615 milyar dolarlık miktarın Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını hesaplıyoruz” dedi. “Türkiye'nin 7 bölgesinde de hidrojen üretimi için gerekli yenilenebilir enerji kaynağı bulunuyor” diyen Dinçer, şöyle devam etti:

İHRACAT DA YAPABİLİRİZ

Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki ülke genelinde oluşturulacak hidrojen çiftliklerinde rüzgâr, güneş, jeotermal, hidroelektrik gibi birçok temiz kaynakla elektrik üretimiyle yıllık 615 milyon ton hidrojen üretebilecek potansiyele sahibiz. Türkiye'nin yıllık yeşil hidrojen tüketiminin 200-300 milyon ton olması durumunda, kalan miktar bölge ülkelere ihraç edilebilir. Bu durumun gerçekleşmesi için Türkiye'nin ekonomi ve enerji güvenliği açısından enerji altyapısında hidrojeni entegre edebilecek değişiklikleri hayata geçirmesi gerekiyor. Öncelikle eğitim programlarının acilen değiştirilmesi, dönüştürülmesi ve hidrojen ekonomisini içerecek şekilde planlanması gerekiyor. Hidrojen üretimi için insan kaynağının geliştirilmesi ikinci aşama olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak üniversitelerden sanayiye kadar hidrojen çalışacak kurumsal yapıların oluşturulması ve mekanizmaların kurulması gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik denkleminde hidrojenin doğru kurulması ülkenin refah ve gelişimi için itici güç olacaktır.

BAŞKA ENERJİ KAYNAKLARINDAN ÜRETİLİYOR

Ekonomisini karbondan arındırmak ve döngüsel ekonomide tüm ürünleri maksimum verimde kullanmak isteyen ülkeler, hidrojenin farklı sektörlerde kullanımına yönelik teknolojiler üzerinde çalışıyor. Hidrojen, bir enerji taşıyıcısı olarak değerlendiriliyor ve tabiatta doğrudan bulunmayan hidrojen birçok yöntemle başka enerji kaynaklarından üretilebiliyor. Hidrojenin üretiminden dağıtıma hazır hale gelişine kadarki süreçte tüm işlemlerin gerçekleştirildiği yere hidrojen çiftliği deniliyor. Türkiye'de de rüzgâr enerjisiyle entegre edilebilecek hidrojen enerjisi çalışmalarına hız verildi.

Türkiye 'yeşil hidrojen' üretip Avrupa'ya satabilir İklim değişikliğiyle mücadele ve 2050'de net sıfır emisyonu başarma hedefleri, dünyada yeşil hidrojene olan ilgiyi giderek artırıyor.