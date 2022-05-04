Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belediye binasının 5. katındaki encümen başkanı makam odasında toplanılacak ihale komisyonu huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecek.
Esenyurt Belediyesi 5 gayrimenkulü ihale ile kiraya verecek
04.05.2022 - 17:04 | Son Güncelleme: 04.05.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Esenyurt Belediye Başkanlığı, 5 gayrimenkulü ihale ile kiraya vereceğini duyurdu.
Etiketler : esenyurt,
856185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/856185.aspx
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