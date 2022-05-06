Türkiye Gazetesi

Fed geçtiğimiz günlerde 50 baz puanlık faiz artırımına gitmişti. Fed’in faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik başladı. Altın fiyatlarında iniş çıkışlar devam ederken yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki çeyrek, gram ve tam altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın yükselecek mi? Gram altın kaç liradan işlem görüyor? İşte 6 Mayıs Cuma günü anlık altın fiyatları…

FED’İN FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA HAREKETLİLİK

Fed’in faiz toplantısının ardından Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Fed Açık Piyasa Komitesi, 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Alınan karar ile 22 yılın ardından ilk kez bu oranda bir faiz artırım kararı alınmış oldu. Fed faiz kararı sonrası ise altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Piyasalardaki hareketlilik ise vatandaşların yakın takibinde. İşte güncel altın fiyatları;

6 MAYIS 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 896,84 SATIŞ FİYATI: 897,03

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.460,99 SATIŞ FİYATI: 1.493,94

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN ALIŞ FİYATI: 2.912,85 SATIŞ FİYATI: 2.987,88

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 6.026,59 SATIŞ FİYATI: 6.176,78

ONS ALTIN FİYATI

ONS ALTIN ALIŞ FİYATI: 1.876 SATIŞ FİYATI: 1.876

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