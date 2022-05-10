Türkiye Gazetesi

Gelen son dakika bilgisine göre bir sigara gurubuna daha zam yapıldı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gelen zammı duyurdu. Paylaşılan listeye göre, Imperial Tobacco grubu sigara fiyatları değişti. Buna göre; D.S 29 TL olurken Imperial C.R 26 TL olarak belirlendi. Peki sigaraya zam geldi mi? Yeni ve güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte sigara zammı sonrası güncel fiyatlar…

SİGARAYA ZAM GELDİ!

I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu.

GEÇEN HAFTA DA ZAM YAPILMIŞTI

Hatırlanacağı üzere geçen hafta da P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 25.50 TL; en pahalı sigarası ise 40 TL olmuştu.

Metroda sigara içme kavgası: Valilikten açıklama geldi Bursa’da metroda sigara içmek isteyen gençlerle duruma tepki gösteren vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Tekme tokatlı kavga metronun dışına sıçrarken olaya polis ve güvenlik görevlileri girdi. Bursa Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sigara zamlandı kaçağa dikkat! Geçtiğimiz ay Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı, yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarılmıştı. Bu gelişme sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Dün de bu beklenti gerçekleşti. Paket başına 2 lira fiyat artışı yapıldı. Böylece en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara 40 TL oldu.

Sigaraya zam mı geldi! Sigaraya ne kadar zam geldi? İşte son fiyatlar Son dakika zamlı sigara fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Peki sigaraya zam mı geldi! İşte son fiyatlar