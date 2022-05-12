Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, TBMM KİT Komisyonu üyelerine yaptığı sunumda Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisinin Cebelitarık’tan Akdeniz’e intikal ettiğini ve Mersin Taşucu Limanı’na doğru hareket hâlinde olduğunu söyledi.

Önümüzdeki hafta envantere katılacak geminin Doğu Akdeniz’de görev yapacağını belirten Bilgin "4’üncü sondaj gemimiz 7’nci nesil bir sondaj gemisi. 238 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Bu manada mevcut sondaj gemilerimizden 10-12 metre büyük, daha geniş ve daha emniyetli. Gemi, Taşucu’na geldikten sonra üzerine bizim sondajlarımızla ilişkili ekipmanlar takılacak ve temmuz başı gibi Akdeniz görevlerine hazırlanacak" dedi.

Bilgin, Akdeniz’de Türkiye’nin münhasır ekonomik alanı olarak tanımlanan bölgelerde, 8 farklı sondaj çalışması yapıldığını, bunların jeolojik sonuçlarını değerlendirerek yeni sondaj süreci başlatmak üzere olduklarını kaydetti.



Bilgin: Karadeniz’deki keşifle yıllık 4 milyar dolar değerinde doğalgaz çıkarılacak.

SONDAJ REKORU KIRILACAK

TPAO’nun Azerbaycan, Irak, Rusya, ve KKTC olmak üzere 4 ülkede 9 projede yer aldığını belirten Bilgin, geçen yıl 34 yeni keşifle 70,7 milyon varil petrol eş değeri rezervin kaynaklara eklendiğini ve üretilenden daha fazla yeni rezervin, keşiflerle yerine konduğunu söyledi. Bilgin, geçen yıl karada toplam 112 kuyu sondajı yapıldığını ve bu yıl için 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere toplam 150 sondaj planlandığını kaydetti. Bu rakamın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en yüksek rakamı olacağına dikkat çeken Bilgin, 2022 yılında ayrıca son otuz yılın en yüksek yurt içi üretiminin de planlandığı söyledi.

GABAR DAĞI’NDA 4 YENİ KUYU

Melih Han Bilgin, Şırnak’taki petrol arama faaliyetlerinde 2019 yılında PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan jandarma personeli Esma Çevik’in adının verildiği kuyularla ilgili de bilgi verdi. Gabar Dağı’nda çok kaliteli petrol üretimin yapıldığını iki kuyunun bulunduğunu ve günlük 1.500 varil üretim yapıldığını belirten Bilgin, aynı bölgede 4 yeni kuyu daha açılacağını kaydetti.

YILDA 4 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM

Batı Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin 11 bin kilometrekare alanda olduğuna işaret eden Bilgin, şöyle konuştu: Burada Tuna-1 kuyusu ve Amasra-1 kuyusuyla toplam 540 milyar metreküplük bir üretilebilir rezerv tespit edilmiştir. Bu rezervle ilişkili uluslararası akreditasyon çalışmaları da devam etmektedir. Faz 1 olarak adlandırdığımız ilk seviye üretimimiz günlük 10 milyon metreküple başlayacak, arkasından faz 2’de günde 40 milyon metreküpe yükseltilecek. Günde 10 milyon metreküpün bugünkü değerle karşılığı yılda yaklaşık 4 milyar dolar.

GEMİLER GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Karadeniz’de görev yapan Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin şu anda farklı misyonlar üstlendiğini ifade eden Bilgin, şöyle konuştu:

"Fatih gemisi sondaj yapıyor. Kanuni gemisi test ve kuyu içindeki tamamlama operasyonlarını gerçekleştiriyor, Yavuz gemisi ise kuyunun üst seviye tamamlama işlemlerini yapıyor. Bütün bu gemilere ilave olarak sahadaki sismik verileri toplamak için Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimiz de sismik çalışmalarını sürdürüyor. Destek gemilerimiz Korkut, Altan, Sancar, Osman Bey, Orhan Bey ve Ertuğrul Bey gemilerine ilave olarak Kıbrıs’ın en masum şehitleri Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan isimli gemiler de faaliyetlerine devam ediyor."

Alparslan sondaj gemisi geliyor 7 Mart’ta Güney Kore’den yola çıkan ve şu an Batı Afrika açıklarında seyrine devam eden 4’üncü sondaj gemisi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türkiye’de olacak. Sondaj gemisinin adı henüz netleşmezken “Alparslan” olabileceği üzerinde duruluyor.

Enerjinin başkenti Zonguldak: Üç sondaj gemisiyle 3 operasyon Zonguldak, 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin yanı sıra Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküp doğalgaz rezerviyle emeğin ve enerjinin başkenti unvanını sürdürecek.