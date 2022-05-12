Türkiye Gazetesi

Fed’in faiz artırım kararından sonra gerilemeye başlayan kripto paralar, ABD’da Nisan ayı enflasyonun açıklamasıyla iyice düştü. Özellikle Fed’in faiz artırım sinyalleri ile baskı altında kalan kripto paralarda sert düşüşler söz konusu. Yatırımcılar ise bu durum karşısında endişeli. Peki kripto paralar düştü mü? Bitcoin ne kadar? Kripto paralar neden düşüyor? İşte haberin detayları…

KRİPTO PARALAR SERT ÇAKILDI

Kripto paralarda adeta deprem yaşanıyor. Fed’in faiz artırımı sonrası ve ABD’de açıklanan enflason oranlarıyla sert düşüşe geçen kripto paralarda çöküş yaşanıyor. Lider kripto para birimi olan Bitcoin’le başlayan düşüş trendi diğer kripto paralara da sıçradı. Luna ve Terra UST yatırımcıları paralarını sıfırlama noktasına gelirken kurtuluşuna ilişkin bir ışık da görünmüyor.

SİSTEMDE ÇÖKÜŞ

Dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. Ancak Luna’da büyük yıkımın içine girdi. Dibe kadar çöken Luna neredeyse tamamen değersiz bir hale geldi.

BİTCOİN 30 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Lider kripto para birimi olan Bitcoin de tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 49 bin dolara kadar gerilemişti. Bu seviyelerde tutunmaya çalışan Bitcoin, Fed’in faiz kararı ve daraltılmış politikalar ile sert düşüşe geçti. 27 bin doların altına kadar gerileyen Bitcoin, düşüş trendine devam ediyor.

KURTULUŞ İÇİN ÇARE NE?

Sistemi yeniden ayağa kaldırmak, UST’yi 1 dolara sabitlemek için milyarlarca Luna’nın basılması gerekiyor. Piyasada çoğalan Luna’nın fiyatı da dip seviyelerden işlem görmeye devam edecek. Böylece Luna yatırımcılarının kayıpları uzun süre devam edecek olabilir.

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