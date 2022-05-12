Türkiye Gazetesi

TPAO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1930'lu yıllarda Türkiye'de petrol aramacılığında ilk jeolojik çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından Mardin'de başlatıldı. Mardin'de 13 Ekim 1934 yılında Basbirin-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmaları, teknik nedenlerden dolayı 1361 metrede sonlandırıldı.

88 YIL SONRA YENİDEN

Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına son 4 yılda agresif bir hidrokarbon aramacılığı stratejisi yürütülüyor. Bu kapsamda, yaklaşık 88 yıl sonra petrol arama ve sondaj faaliyetlerine yeniden başlanan bölgede, Basbirin-2 petrol arama kuyusunda 3100 metre derinlikte sondaj çalışması yapılıyor.

4'üncü gemi 'Alparslan' yolda: Doğu Akdeniz'de sondaj başlıyor Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemilerinin ardından Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi 'Alparslan' önümüzdeki hafta envantere katılacak ve bu gemi Doğu Akdeniz’de görev yapacak.