Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Sektörden edindiğimiz bilgiye göre anlaşma olması durumunda Gülaylar'ın Kapalıçarşı'daki mağazası dışındaki bütün mağaza ve varlıkları Zen Pırlanta'ya devredilecek. Gülaylar ismi ise Kapalıçarşı'da yaşamaya devam edecek. Satın almadan çalışanların olumsuzluk yaşamayacağı ve bütün özlük haklarının korunacağı ifade ediliyor. Satın almanın bedelinin milyarlarca lirayı bulması bekleniyor. Gülaylar buradan elde edeceği gelir ile gayrimenkul sektöründe büyümeye devam edecek.

100 YILLIK MARKA

Ticari hayatına 1926 yılında Kapalıçarşı'da başlayan Gülaylar Group, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 108. sırada yer alıyor. Diamond Line markasıyla 50'den fazla AVM'de hizmet veren Gülaylar, iç pazarın yanı sıra, ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avustralya, Japonya, İtalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Dubai başta olmak üzere 55’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor.

Türkiye’nin en büyük pırlanta perakendecisi olan Zen Pırlanta ise Türkiye’de 83 mağaza, yurt dışında Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’da 22 mağaza ile hizmet veriyor. Pırlantalı mücevher ihracatının yarısını tek başına gerçekleştiren Zen, 10 yıldır pırlantalı mücevherde ihracat lideri durumunda.

Altın kültüründen pırlantaya geçtik Altın kültürünün hâkim olduğu bir ülke olan Türkiye’de son 10 yıldır pırlanta pazarının oldukça hızlı büyüme kaydetttiğini belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emil Güzeliş “Kızlar artık tektaşsız evlenmiyor” dedi.