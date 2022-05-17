Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından birçok Avrupa merkezli firma, ülkeden çıkacağını açıkladı, peş peşe ambargolar geldi. Rusya da bunun üzerine karşı açıklama yaptı ve ülkeden çıkan firmaların mallarına el konulacağını açıkladı. Bu kapsamda Moskova'dan beklenen adım geldi. Fransız Renault'nun Rusya'daki varlıkları Rus devletinin malı oldu. Anlaşmaya göre Renault Rusya’nın bütün payı Moskova belediye yönetimine devredildi. Fransız şirketin Avtovaz’daki yüzde 68 payının ise NAMI isimli Rus enstitüsüne geçeceği duyuruldu. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Fransız şirketin Avtovaz'daki payını altı yıl içinde geri alma hakkına sahip olduğunun altını çizdi. Renault, yaptırımlar çerçevesinde Rusya'daki fabrikasında üretimi durdurma kararını açıklamıştı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, geçtiğimiz haftalarda şirketin Rusya’daki faaliyetlerini durdurması sebebiyle alternatif bulmak mecburiyetinde olduklarını söylemişti. Manturov, Renault’nun Rusya’daki varlıklarının sembolik '1 ruble' karşılığında devredileceğini açıklamıştı.

Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekildi Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.