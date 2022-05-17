Türkiye Gazetesi

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş ve ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımına gitmesi Brent petrolde yükselişe neden oldu. Hem brent petrolün yükselmesi ve dolar kurundaki hareketlilik akaryakıta zam olarak yansıdı. Bugünden geçerli olmak üzere benzine 1 lira 70 kuruş zam geldi. Gelen zamla birlikte araç sahipleri “Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında zam var mı? Benzin ne kadar, kaç TL?” sorularını araştırmaya başladı. Öte yandan gelen zamla birlikte ilk defa 5 ay sonra benzin fiyatları motorini geçmiş oldu. Peki benzinin litresi ne kadar? Motorin, LPG ve mazot fiyatları kaç TL? Akaryakıta zam geldi mi? İşte akaryakıt fiyatlarında son durum…

BENZİNE 1 LİRA 70 KURUŞ ZAM

Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 70 kuruş zam geldi. Gelen zam pompaya yansırken vatandaşlar güncel benzin fiyatlarını araştırmaya başladı.

MOTORİNİ GEÇTİ!

Gelen son zamla birlikte benzin fiyatı 5 ay sonra ilk kez motorini geçti. Benzin fiyatındaki en son artış ise 11 Mayıs'ta 78 kuruş olmuştu.

İSTANBUL'DA 23 LİRAYA DAYANDI

Zammın ardından İstanbul'da 21 lira 12 kuruştan satılan benzinin litresi 22 lira 82 kuruş olacak. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 21 lira 24 kuruştan 22 lira 93 kuruşa çıktı. İstanbul'da motorin litre fiyatı ise 22 lira 3 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Brent petrol ve dolar yükseldi: Benzin ve LPG'ye zam geldi Brent petrol ve dolar kurundaki yaşanan yukarı yönlü hareketlenmenin ardından akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgiye göre; benzin 1 lira 68 kuruş, LPG ise 40 kuruş zamlandı.

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve LPG fiyatlarına yeni zam geliyor: Benzinin litresi 23 liraya dayanacak Araç sahipleri dikkat. Sektör temsilcilerinden alının son dakika bilgisine göre bu gece LPG’ye 50 kuruş, benzine 1,68 lira zam gelecek. Brent petroldeki hareketlilik ve dolar kurundaki yükseliş yeni zammı tetikledi. Gelen son zamlarla birlikte benzin fiyatları 23 lirayı geçecek. Peki benzine zam gelecek mi? Akaryakıta zam var mı? Benzin, LPG, motorin ve mazot fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL? İşte gelen yeni zamla birlikte güncel akaryakıt fiyatları…

Akaryakıtta dengeler değişti: Motorin azaldı benzin arttı Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim sonrası petrol fiyatları zirveyi gördü, benzin ve motorin fiyatları arttı. Yaşanan artışla birlikte Türkiye'de motorin tüketimi yüzde 30 civarında azaldı, benzin tüketimi ise motorinin aksine yüzde 5 kadar arttı.