Türkiye Gazetesi

Son dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı arazisine yapılacak millet bahçesine karşı çıkarak yatırımcı ve müteahhitleri tehdit etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meselenin çevre olmadığını belirten Bakan Kurum, "Mesele doğa değil. İftira atıyorlar. Onların söylemlerine rağmen projelerimize devam edeceğiz. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları:

Koro halinde aynı türküyü maalesef söylüyorlar. Biz onlara rağmen millet bahçemizi, tehdit, söylemlerine rağmen, milletimizin talepleri, istekleri doğrultusunda yapmaya devam edeceğiz.

8.5 milyon metrekare bir alan. 1953 yılında uluslararası hava trafiğine açılmış, İstanbul'umuza hizmet vermiş bir havalimanımız. Yaşanan Trafik problemi, hava kirliliği, gürültü kirliliğinden sebep ki yakın bölgede milyonlarca vatandaşımız burada yaşıyorlar. Bu havalimanı bölgesinde oluşan hava kirliliğinden dolayı, ses, egzoz emisyonlarından dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Büyük Türkiye, Büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanı yapıldı.

Çevre ve şehircilik açısından baktığımızda 16 milyon İstanbullu kardeşimize hizmet edecek çok önemli proje olduğunu görüyoruz. Dünyadaki örneklerine baktığımızda gelişmiş tüm ülkelerde şehrin içinde kalmış havalimanlarıyla karşılaşmıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığınızda şehrin içinde havalimanı yok. 2018 yılında Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınmasıyla birlikte buradaki trafik yoğunluğunun azaldığı görülüyor. Karbondioksit emisyonu 75 bin tona düşmüş. Mesele çevre, doğa meselesi değil. İftira attıklarını görüyoruz. Mesele AK Parti'nin yaptığı proje olunca eleştirilere maruz kalıyoruz.

"KILIÇDAROĞLU KENDİ AÇIKLAMALARINA TERS DÜŞÜYOR"

Bu zihniyeti milletimiz çok iyi biliyor, bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Bunlar aynı sesle, koroyla muhalefet yapmak üzere eleştiri yapıyorlar. Aslında kendi içinde projemizi israf ve rezalet olarak değerlendirerek sözde çevreci, doğaseverleri yanlarına alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar. 3 maymunu oynuyorlar.

Bizim açıklamalarımızı bir kenara bırakalım. Kılıçdaroğlu, buraya kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı. Kendi genel başkanları bile açıklamalarında ters düşüyorlar.

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza da en güzel şekilde aktaracağız. Halk burada, çocuklarımız, dedelerimiz, kadınlarımız, gençlerimiz burada. Türkiye'nin en değerli yerlerini milletimize armağan ettik. Stadyumları taşıdık, buraları milletimizin hizmetine açtık. Şehrin en kıymetli yerlerindeki alanları milletimizin hizmetine açtık. Devrimcilikse en önemli devrimcilik budur.

"KONUT VE TİCARETE AÇMAKSIZIN VATANDAŞLARA AÇACAĞIZ"

Biz 16 milyon İstanbullu kardeşlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak. Hiçbir şekilde konut ve ticarete açmaksızın vatandaşlara açacağız. Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın geleceği merkez haline gelecek. Burada müzelerimiz, spor salonlarımız olacak.

İstanbul bir deprem merkezi, olası bir afette burası toplanma merkezi olacak.

Kendisi Atatürk'ün adını ağzına almayı imtina eden kişiydi. Bunlar tehdit diline alışmışlar. Dikili bir ağaçları yok. Millet iş bekliyor, hala bunu anlayamadılar. Biz proje yapmaya devam edeceğiz.

Burada şölenler düzenleyeceğiz, konserler düzenleyeceğiz. Burada insanların nefes alacağı projelerimizi tasarladık. Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşlarımıza armağan edeceğiz.

NE OLMUŞTU?

Daha önce bürokrat ve memurları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de yatırımcı ve müteahhitleri hedef almıştı. Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine karşı çıkan Kılıçdaroğlu, "Bu işte bir damla mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz" demişti.

Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı akıllara, Atatürk Havalimanı arazisine yapılacağı açıklanan millet bahçesinin aslında kendi projeleri olduğunu söylediği açıklamayı getirmişti.

"YEŞİL ALAN BİZİM PROJEMİZDİ"

Kılıçdaroğlu, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim telefonlarımızı dinledikleri için, orayı ne yapacağımızı öğrenip yeşil alan yapacaklarını açıkladılar. Biz oranın planlarını dahi yaptık. Hangi kültür merkezlerini yapacağımızı, binaların şekli dahil bütün bunların hepsi hazırlandı. Bizim İstanbul büyükşehir belediye başkan adayımız bunu açıklayacak. Bakın bu çok önemli bir bilgi, önemli bir iddia. O milletvekilimizin elinde yaptığı projeler, fotoğraflarıyla birlikte var. Bütün bunların hepsi hazırlandı."