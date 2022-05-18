Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Konut satışları enflasyonun etkisiyle zirve yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 133 bin 58 oldu. Vatandaşlar ev fiyatları daha da artacak korkusuyla bankalara akın edince ipotekli konut satışları fırladı. Kredili satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre tam yüzde 82,9 artış göstererek 32 bin 30 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,1 olarak gerçekleşti. Ayrıca Rusya ve Ukrayna savaşı ve dövizin etkisiyle yabancıya satışlarda da rekor kırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yüzde 0,99 faiz kampanyasıyla satışların mayıs ayında artması bekleniyor. İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım özellikle ocak-nisan dönemi itibarıyla 32 bin seviyesine yükselen ipotekli satışların son beş yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirterek "Bu da Mayıs 2022’de 40 bin direncini zorlayacağını gösteriyor" dedi.

YABANCI YATIRIM AMAÇLI ALIYOR

Durbakayım dövizdeki artışın yabancıya konut satışlarını tetiklediğini ifade ederek şunları kaydetti: Dövizdeki avantajın devam etmesi yabancı satışlarının yükseliş trendinin devamını sağladı. Nisan 2022 döneminde 6.447 adet olarak gerçekleşen konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 arttı ve ilk dört aylık toplam satış miktarı tarihin en yüksek seviyesi olan 20.791 adede çıktı. Burada dikkat çeken bir diğer nokta ise bu artışın vatandaşlık için 400 bin dolara yükseltilen alt limit kararından sonra gerçekleşmesidir. En çok konut talebinde bulunan ilk beş ülke arasına Kazakistan ve Almanya’nın girmesi, vatandaşlıktan daha çok tatil ve yatırım amaçlı satış olarak değerlendirilebilir. Bir diğer önemli nokta ise nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,8’e çıkarak ülkeye kazandırılan döviz anlamında geçerli bir parametre olmaya başlamasıdır.

EN GÖZDE YERLER TATİL BELDELERİ

Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak ise Bodrum başta olmak üzere tatil bölgelerine yabancı yatırımcı ilgisinin arttığını söyledi. Bucak, Rusya - Ukrayna savaşının sektöre etkisini “Son üç aya baktığımızda Rusya - Ukrayna’ya konut satışında ciddi bir atış söz konusu. Varlıklı Ruslar özellikle Bodrum’u tercih ediyor” şeklinde değerlendirdi. Bucak, konut satış ve kiralama bedellerindeki artışa ilişkin olarak da şunları söyledi: Türkiye’nin özgün sorunlarına dünyayı etkisini altına alan yüksek enflasyon ve olumsuz piyasa koşulları eklenince inşaat maliyetlerinde yükseliş yaşandı. Bu da yeni konut üretiminde düşüşe neden oldu. Türkiye’nin ortalama yıllık yeni konut ihtiyacı 800 bin, şu anda arz ve talep arasında büyük bir dengesizlik söz konusu bu da konut satış rakamlarında ve kira fiyatlarında artışı beraberinde getirdi. Hem kirada hem satış fiyatında dengenin yakalanabilmesi için konut arzında eski seviyelerin biran önce yakalanması gerekiyor.

EN ÇOK RUSLAR KONUT ALDI

Yabancılara yapılan konut satışları nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58,1 artarak 6 bin 447 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancıların payı yüzde 4,8’e yükseldi. Yabancıya konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 564 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1.970 konut ile Antalya, 333 konut ile Ankara izledi. En çok konut satışı ise Ruslara yapıldı. Ruslar 1.152 konut satın alırken onu 905 konut ile İran, 714 konut ile Irak vatandaşları izledi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Konut satışlarında İstanbul, 26 bin 330 konut satışı ve yüzde 19,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 195 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 8 bin 459 konut satışı ve yüzde 6,4 pay ile İzmir izledi. Ayrıca Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,7 artarak 36 bin 421’ye, ikinci el konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,0 artışla 96 bin 637’ye yükseldi.

Ülkenin konut problemi sadece TOKİ ile çözülür Büyük kentlerde arsa maliyetinin yüzde 30’dan yüzde 55’lere çıktığını söyleyen TBM Başkanı Erdal Eren “Son paketle TOKİ’nin devreye girmesi ve 30 milyar lira kaynak ayrılması çok önemli bir adım. TOKİ hazine arazisi sebebiyle ucuza konut üretiyor. Arsa maliyeti yeniden yüzde 30’a düşse, konut ucuzlar” dedi.