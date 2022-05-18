Türkiye Gazetesi

Dolarda geçtiğimiz hafta başlayan yükseliş bugünde sürüyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Çin’de artan vaka sayıları ve tedbirler, Fed’in faiz artırım sinyalleri doları tetikleyerek yükselişine neden olmuştu. En son olarak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın son açıklaması doları iyice tetikledi. Enflasyonun düşüne kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini belirten Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini ifade etti. Bu açıklama ise küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Peki dolar bugün ne kadar? 1 dolar kaç TL? Döviz kurunda son durum ne?

“ENFLASYON DÜŞÜNE KADAR FAİZ ARTIRIMINA DEVAM EDECEĞİZ”

Dün önemli açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, agresif faiz artırımlarına devam edeceklerini işaret etti. Enflasyon düşene kadar faiz artırımına devam edeceklerini belirten Powell, "Enflasyonun net ve inandırıcı bir şekilde düştüğünü görmeliyiz. Eğer bunu göremezsek, o zaman daha agresif hareket etmeyi düşünmemiz gerekecek." şeklinde konuştu.

DOLAR NE KADAR OLDU?

Risk iştahındaki artışın etkisiyle dolar endeksi 20 yılın zirvesinden düşüşünü 3’üncü güne taşıdı ve 103,4 seviyesinde dengelendi. Türk Lirası diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin gerisinde hareket ederken, dolar/TL kuru dün 15,89’u görmesinin ardından 15,79 seviyelerine kadar düşmüştü. Ancak Powell’ın açıklamaları sonrası dolar/TL kuru bu sabah 15,90 seviyesinin üzerine yükseldi. Kur 18 Mayıs Çarşamba günü 15,93’ün de üzerini test etmesinin ardından geri çekilerek 15,82 liraya indi. Euro/TL ise 16,70 liranın altına düştü.

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın, gram altın ve tam altın ne kadar, kaç TL? 18 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları Altın fiyatları dün atağa geçerek yükselişe geçmişti. Ons altındaki düşüş devam ederken gram ve çeyrek altında yükselişler sürüyor. Küresel piyasalarda ise Fed etkisi devam ediyor. Fed’in faiz artırım kararı sonrası dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını paralel olarak etkiledi. Gram altın haftanın ilk iş gününde 905 liradan işlem görürken bugün sabah saati itibariyle 923 liradan işlem görmekte. Peki altın ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü altın fiyatlarında son durum…

Fed’den dolar ve altının ateşini yakacak açıklama: Kanıt görmezsek daha agresif oluruz ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell, enflasyon düşene kadar para politikasını sıkılaştırmaya devam edeceklerini açıkladı. Powell, enflasyonun düştüğüne dair net ve ikna edici kanıtlar görmemeleri halinde daha agresif hareket etmeyi düşünmelerinin gerekeceğini belirtti.

17 Mayıs 2022 altın fiyatlarında son durum: Yükselişler başladı! Gram, tam ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları haftanın ikinci iş gününe yükselişle başladı. Dün 901 liraya kadar gerileyen gram altın sabah saatleri itibariyle 919 liradan işlem görüyor. Ons altın ise uzun bir aradan sonra değer kazanmaya başladı. Bir türlü 1900 dolar bandını aşmayan ons altın şuan 1828 dolardan işlem görmekte. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise yatırımcıları uyararak Temmuz ayındaki yükselişlerin tavan yapacağını belirtmişti. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Gram, yarım ve tam altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 17 Mayıs 2022 güncel altın fiyatları…