Türkiye Gazetesi

Bir haftadır düşüşe geçen ve 1800 doların altına kadar gerileyen ons altın 20 Mayıs Cuma günü dolar baskısını kırarak 1846 dolara kadar yükseldi. Özellikle Fed’in faiz artırımına gitmesi ve Fed Başkanı Powell’ın önümüzdeki aylarda da faiz artırımına gitme sinyali vermesi doların güçlenmesine neden olmuştu. Dolardaki güçlenme ise ons altını baskı altına aldı. Dünyaca ünlü banka olan ANZ Bankanın ekonomistleri ise ons altının 6 ay içerisinde 1900 dolara kadar yükseleceğini açıkladı.

“ONS ALTIN 1950 DOLARA KADAR ÇIKACAK”

Fed’in faiz kararıyla dolardaki artış altın fiyatlarını baskıladı. Çeyrek altın ve gram altında düşüşler yaşanmıştı. En büyük düşüş ise ons altında görüldü. 1800 doların altına kadar gerileyen ons altın, bugün baskıyı kırarak yükselişe geçti. ANZ Bank analistleri ise yeni bir tahminde bulunarak ons altının tekrardan 1950 dolarlı göreceğini belirtti.

Fed’in altın fiyatları üzerindeki etkisine dikkat çeken analistler 1950 dolar tahmininde bulundu. Uzmanlar yaptıkları analizde, “Kalıcı enflasyon ve artan jeopolitik risklerin körüklediği küresel ekonomik büyüme endişeleri, altını bir şekilde korumalı. Fiyatın mevcut 1.820 dolar seviyesinde istikrarlı olmasını ve 1.950 dolarlık yükselme potansiyeli bulmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA DOLAR BASKISI AZALDI

Dolar endeksinin son günlerde düşüşe geçmesi altın fiyatlarına yaradı, Şubat başından itibaren ilk kez 3 gün ard arda düşüş gören dolar endeksi önceki gün bir miktar yükseldikten sonra dün 3 haftanın en düşük seviyesine geldi. Dün 102.695'e kadar çekilip, kapanışı 102.918 ile yapan endeks, altın ve diğer yatırım araçları üzerinde de baskının azalmasına işaret etti. Bu doğrultuda görece daha rahat bir sürece giren ons altın dün saat 11.00 seviyelerindeki 1810 dolardan sonra 24 saat içinde 1840 dolar üzerine kadar yükseldi.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK GÜNLER

1.848,20 seviyesinde dirençle karşılaştığı belirtilse de ons altın için ANZ Bank analistleri tarafından yapılan tahmin yaz ayları ve düğün sezonu öncesinde hareketli günlerin geleceğini gösteriyor. Fed’in sıkılaştırma politikaları çerçevesinde faiz artırımı ve bilanço küçültme hamleleri ile dolar değer kazandıkça diğer araçlar da bu ortamdan etkileniyor. Ancak TL karşısında güçlü bir pozisyon elde eden dolar ile fiyatlanan gram altın, ons abd parası tarafından baskılansa da sınırlı ölçü de etkileniyor. Ons altın ve dolar TL birlikte yükseldiğindeyse gram altın misliyle yükseliyor.

Gram altın alış, 940,97 TL, satış, 941,14 TL iken çeyrek altın alış 1.538 TL ve satış 1.559 TL üzerinden işlem görüyor.

İslam Memiş dolar ve altında haziran tahminini açıkladı, en çok kazandıran yatırım araçlarını sıraladı Altın ve dolarda hareketlilik sürüyor. Dolar 16 TL sınırına dayandı, altın ise 950 liranın kapısına geldi. Haftanın ilk gününden bu yana yükselişini sürdüren gram altındaki gidişat nasıl olacak, gram altın ne kadar? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, en çok kazandıran yatırım araçlarını sıraladı ve Haziran ayına dair dolar ve altın tahminlerini açıkladı.

Gram altın uçuşa geçti! İslam Memiş tarih vererek pik yapacağı seviyeyi açıkladı: Az bir süre kaldı Fed’in faiz artırım kararı sonrası dolar kurundaki yükseliş altın fiyatlarını baskılamıştı. Geçtiğimiz hafta düşüş eğiliminde olan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlamıştı. Özellikle gram altın ve çeyrek altında sert yükselişler görülmüştü. Elinde gram altın bulunduran yatırımcılar ise tarihi zirveyi bekliyor. Peki gram altın yükselecek mi? Gram altının zirve yapacağı tarih ne zaman? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Temmuz ayını işaret ederek gram altının 1000 TL’ye çıkacağını belirtti. Öte yandan İslam Memiş, yatırımcıları yalan haberlerle ilgili uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş’in dikkat çeken açıklamaları…

Altın fiyatları artacak mı? Kuyumculardan kritik altın tahmini (19 mayıs 2022 altın fiyatları) Altın fiyatları bir süredir devam eden yukarı yönlü hareketliliğinin tersine dönmesi üzerine, düşüş trendine girdi. Alım ve satım sürecinin ülkemizde düğün sezonunun başlamasıyla da birlikte oldukça hareketli bir döneme giriş yapması, söz konusu düşüşün devam edip etmeyeceği yönünde soru işaretleri oluştururken konuya ilişkin Kapalıçarşı kuyumcu esnafından kritik bir tahmin geldi. Esnaf, söz konusu hareketliliğin altın fiyatlarını yeniden yükselteceğini, gram altının ise 1000 lira üzerini göreceğini belirtti.