Türkiye Gazetesi

2022 yılında kripto paralarda ve altında yaşanan değer kaybı hiç olmadığından ağır bir darbe yaşattı. Uzmanlar ise gelecek yıllardan daha umutlu. Özellikle Fed’in faiz artırım hamleleri ve sıkı para politika uygulamaları kripto paralarda sert düşüşe neden oldu. Bloomberg Intelligence’ın kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone ise Twitter hesabından paylaşımlarda bulunarak altın ve kripto paralarla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu.

“ÇOĞU EMTİADAN DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTEREBİLİR”

Hisse senetlerinin düşmesiyle altın ve Bitcoin’in yükseleceğini belirten Mike McGlone şu değerlendirmelerde bulundu:

“Hisse senetleri düşüyorsa, Bitcoin, altın ve tahviller piyasayı sallayabilir. Özellikle Fed çenesini tutmayı başarırsa, Bitcoin çoğu riskli varlıktan ve çoğu emtiadan daha iyi performans gösterme eğilimi var”

FED’İN KARARLARI ANALİSTLERİ İKİYE BÖLDÜ

Genel olarak baktığımız zaman ise piyasa gözlemcileri Fed’in çok fazla hızlı hareket edip etmeyeceği ve hisse senetlerinin hızlı artışlarının hisse senedi fiyatlarına neden olabileceği her şeyi zaten fiyatlamış olup olmadığı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Fed’in enflasyonu dizginlemesi için muhtemelen daha fazla faiz artırımı yapılması gerekecek, bu da McGlone’un da işaret ettiği gibi kısa vadede borsa için daha fazla oynaklık anlamına gelecek.

EMTİALAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Fed’in faiz kararları ile Bitcoin sert düşüşe geçti. Ancak analistler, yatırımcı benimsenmesinin, kriptonun yılı olumlu bir notla bitirmesine yol açacağına inanıyor. Emtialar ise petrol, buğday ve nikel gibi bazılarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığı sağlam bir yıl geçirdi. Bu artışların bir kısmı, arz kesintisi korkuları, Rus ihracatına yönelik yasakların piyasaları ele geçirmesi ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline bağlanabilir.

“YÜKSÜĞÜ DEĞİL, KOVAYI DOLDURUN”

Altın fiyatlarının sert düşeceğini ve buradan yatırımcılarının kovalarını iyi doldurmasını gerektiğini vurgulayan Mike McGlone, “Fırsatlar nadiren gelir. Altın yağdığında yüksüğü değil kovayı doldurun!” dedi.

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