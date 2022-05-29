Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi inceleme sahasını havadan inceledi. Oktay, muhteşem teknolojilerin uygulandığı bir projeyi konuştuklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu projeyi sıkı bir şekilde takip ettiğini hatırlattı.

PROJE TIKIR TIKIR İŞLİYOR

Projenin 3500 dönümlük bir alanda devam ettiği aktaran Oktay, şöyle devam etti:

"Filyos Doğalgaz işleme tesisleri burada olacak. Yine karşıdan gelecek Türkali kuyularından buraya taşınacak doğalgazımız ve burada tamamlandıktan sonra da karşı sahada gördüğünüz ana hatta ve dağıtım tesislerine basacağımız alanı görüyoruz. Hepsinde de çalışmalar hamdolsun 2023'ün ilk çeyreğinde tamamlanacak şekilde plana göre devam ediyor. Proje tıkır tıkır işliyor. Ben tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum."

TOPLAM 540 MİLYAR METREKÜPLÜK REZERV

Oktay, ilk aşamanın sismik çalışmalar ve sonrasında sondajlarla tespit edilen rezervden oluştuğunu belirterek, bu rezervin 405 milyar metreküpünün Sakarya Gaz Sahası'nda, 135 milyar metreküpün ise Amasra Sahası'nda olduğunu söyledi.

Toplam 540 milyar metreküplük rezerv bulunduğunu ifade eden Oktay, birinci aşama kuyuların tamamlanmasıyla ilgili sürecin devam ettiği vurguladı. Oktay, "Şu an 7 kuyumuz tamamlanmış durumda ve 4 kuyumuz da açılma aşamasında. Bu devam edecek, hiç durmayacak bu süreç. Açılan ve sondajı yapılan sahalardan elde edilen gazın ikinci aşamasında yerin altındaki gazın üretim çalışması. O fiilen buradan 170 kilometre ötede Türkali-2 kuyusunda devam ediyor. Açılan her bir sahadan ana hatta bağlanacak şekilde de bu üretim yukarı çıkarılıyor. Bu kısmı da hamdolsun oldukça iyi. Sondajların yapılma kısmı muhteşem. Yavuz, Kanuni, Fatih burada, yine yeni bir kuyuda çalışmasına devam ediyor. 7'nci nesil sondaj gemimiz de geldi Akdeniz'de. Üç sondaj gemimiz de burada fiilen iş başında" dedi.

ÜÇÜNCÜ AŞAMASI DEVAM EDİYOR

"Tabii orada o aşamadan sonra da çıkarılan gazın arkamızda gördüğünüz tesise iletiminden bahsediyoruz" diyen Oktay, sözlerine şöyle devam etti: "Bu projenin üçüncü aşaması da burada devam ediyor. Yani şu anda 170 kilometrelik bir hatta denizin altından bir hat döşüyoruz. Bir hat diyoruz ama aslında üç hattı aynı anda döşüyoruz. Bir, çıkarılan doğalgazın buraya kadar getirildiği bir boru hattı. Onun hemen yanında yaz kış tüm şartlarda donmama ihtimaline karşı da donmasını engelleyecek glikol hattı diye ifade ettiğimiz ikinci bir hat. Üçüncü hat da uçtan uca her türlü şeyin uzaktan kumanda edildiği, 50 bin sensörün olduğu üçüncü bir hattı çekiyoruz. Bunun üçü de şu anda bu çalışmalar da sahada fiilen devam ediyor. Döşediğimiz hatların bir şekilde korunması gerekiyor. O korunma işlemiyle ilgili çalışmalar bu 170 kilometrelik hatta fiilen devam ediyor."

2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE MUTFAKLARA GELECEK

Fuat Oktay, "Türkiye'deki her bir vatandaşa 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz'de çıkarılan gazın kendi mutfaklarında açtıkları zaman yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek istiyorum" ifadesini kullanarak, bu müjdeyi gönül rahatlığıyla verdiğini vurguladı.

Doğalgaz dağıtımına 5 yılda 50 milyar liralık yatırım Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliğinin 2021 Yılı Sektör Raporu’na göre, geçen yıl doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından 2,7 milyar liralık yatırım yapıldı.