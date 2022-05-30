Türkiye Gazetesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut sıkıntısının yaşandığı büyükşehirlerde vatandaşı korumak için harekete geçti. Son dönemde artan konut ve kira fiyatlarının ardından yeni bir tedbir modeli olarak açıklanan gelişmeye göre; Hazine arazileri düşük maliyetle vatandaşa satılacak. İsteyen vatandaş evini kendisi yapacak isteyen de müteahhitle anlaşabilecek. Arsa satışına ise ağustos ayında başlanacak.

HAZİNE ARAZİLERİ DÜŞÜK MALİYETLE UZUN VADELİ OLARAK SATILACAK

Yeni modele göre; konut sıkıntısının yaşandığı İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Adana gibi birçok şehirde Hazine arazileri düşük maliyetli ve uzun vadeli vatandaşa satılacak. Yeni modelde vatandaş tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. İsteyen müteahhitlerle anlaşacak.

METREKAREYE GÖRE KAT İZNİ VERİLECEK

Vatandaşa satılacak veya tahsis edilecek arsanın büyüklüğü arsanın yerine göre belirlenecek. Bin metrekareden daha küçük arsalarda tek katlı evlerin yapılması istenecek. 8 -10 dönümlük arazilerde ise birkaç vatandaş bir araya gelecek 3-4 katlı binalar yapılabilecek.

HAZİNE ARSASI SATIŞININ BAŞLAYACAĞI TARİH BELLİ OLDU

Ankara'da Gölbaşı, İstanbul'da Tuzla, Çatalca ve Başakşehir için çalışmalar yoğunluk kazandı. Arsa satışı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Milli Emlak ve TOKİ iş birliği yapacak. Arsa satışına ağustos ayında başlanması planlanıyor.

Konut fiyatlarında rekor artış! Yüzde 100'ü de geçti Konut fiyatlarında yeni rekor geldi, artış ise yüzde 100'ü de geçti. Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 110, reel olarak ise yüzde 29,7 oranında artış dikkat çekti.

Konutta seferberlik: TOKİ, belediyelerle birlikte hızlı üretime başlıyor Türkiye’nin yıllık konut ihtiyacı yaklaşık 800 bin... Üretim yarı yarıya düştü, gayrimenkul fiyatları uçtu. Hükûmet TOKİ ve belediyelerle birlikte konut üretmek için düğmeye bastı.

Hazine Bakanlığı konut fırsatçıları için harekete geçti: Ceza geliyor Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu, konutta faiz indirimi sonrasında durumu fırsata çevirmek isteyen birçok emlak ve inşaat firmalarını tek tek tespit etti ve bir günde yaklaşık yüzde 30 zam yapan fırsatçılara ceza verileceğini duyurdu.