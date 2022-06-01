Türkiye Gazetesi

BOTAŞ'ın yayınladığı haziran ayı tarifesine göre, doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi. Yeni tarifeye göre, konut tüketicileri bin metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi aboneleri ise 10 bin 416 lira ödeyecek.

KONUTTA YÜZDE 30 ZAM

Yeni tarifenin ardından konuttaki fiyat artışı yüzde 30 olurken, sanayideki fiyat artışı ise yüzde 40 oldu.

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Mayıs ayında BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine mayısta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira olmuştu.

Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor: Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi aşacak Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, katıldığı canlı yayında un fiyatları üzerindeki TMO'nun sınırlamasının yarından itibaren kalkacağını, bu gelişmeyle çuvalı 260 TL olan unun artık mevcut piyasa fiyatları göz önüne alındığında kaba bir hesapla 400 TL civarında satılacağını söyledi. Söz konusu zammın ardından ekmek fiyatlarının 5 TL'yi geçeceği öngörülüyor.

Otomobiller, ev eşyaları, bilgisayarlar… Zamlar kapıda Teknoloji analistleri, Tayvan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Samsung ve Intel dahil olmak üzere dünyanın en büyük çip üreticilerinin fiyat artışı yapabileceklerini ileri sürdü. Kaçınılmaz bir şekilde çip fiyatlarındaki artış, elektronik cihazların fiyat artışını tetikleyecek.